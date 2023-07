El consenso panperonista

Los peronistas esperan no perder postulando al menos peronista. Los no peronistas ¿esperan ganar votando al más peronista? Lo dirán las PASO. ¿Por qué no? ¿Acaso las elecciones no se ganan “en el centro”? ¿No sería el paso hacia una grosse koalition? ¿Hacia un gobierno sólido con amplia mayoría parlamentaria y fuerte mandato popular? ¿El ansiado fin de la grieta?