Marilyn Manson va a juicio por escupir y limpiarse la nariz sobre una camarógrafa durante un concierto

“La supuesta víctima accedió a exponerse al contacto potencial con sudor, saliva y flema en espacios pequeños”, aseguró el representante legal del músico.

Brian Hugh Warner, conocido en la industria musical como Marilyn Manson, enfrenta dos cargos por el delito menor de agresión después de que en 2019 agrediera a la camarógrafa Susan Fountain durante un show en el foro Bank of New Hampshire Pavilion. Ante las acusaciones, el representante legal del músico aseguró que no se refutará uno de los casos, mientras que el otro será desestimado por los fiscales en un acuerdo legal. La no refutación del caso significaría que Manson no tiene pensado impugnar, pero tampoco admitiría su culpabilidad.

El caso que se tendrá que resolver con la fiscalía, pondría a Manson en una situación donde deberá pagar una multa de USD 1200 dólares y 20 horas de servicio comunitario que deberá cumplir en un lapso de seis meses. Además, el músico deberá mantenerse lejos de problemas con la ley y tendrá que notificar a las autoridades de New Hampshire en caso de que vuelva a brindar un concierto en los próximos dos años. Previo a esto, un juez deberá aceptar las declaraciones de Manson que serán presentadas el jueves 20 de julio en el Tribunal Superior del condado de Belknap; también está en duda si Warner deberá presentarse en el tribunal o podrá hacer sus declaraciones vía video.

Susan Fountain acusó al intérprete de The Beautiful People de haberse acercado a ella en la zona de barricada durante el concierto celebrado en 2019 y acto seguido le lanzó un enorme escupitajo, dejándola con las manos llenas de saliva. Más tarde esa noche, Marilyn Manson regresó y se limpió la nariz en los brazos de la camarógrafa.

En 2021, Manson se declaró como “no culpable”. En ese entonces, su abogado argumentó “contacto incidental”, además de que el espectáculo de Manson es conocido por tener este tipo de comportamientos, es decir, la camarógrafa estaba consciente del riesgo de exponerse a diversos fluidos al filmar tan cerca del músico.

“La interpretación escénica del acusado en los últimos veinte años es conocida por incluir actos impactantes y evocadores similares a los ocurridos aquí. La supuesta víctima accedió a exponerse al contacto potencial con sudor, saliva y flema en espacios pequeños”, se lee en el documento expedido por Kent Barker, abogado de Marilyn Manson.

Las actualizaciones del caso llegan tan sólo un par de meses después de que Marilyn Manson regresara a las redes sociales tras una larga ausencia por verse envuelto en acusaciones de abuso sexual, siendo la última de estas en enero de 2023 cuando una presunta víctima, Jane Doe, aseguró que cuando ella tenía 16 años fue violada por Brian Hugh Warner en su autobús de gira.

Mientras se resuelven todas estas acusaciones, Manson compartió el pasado 17 de mayo una imagen de él sosteniendo un micrófono con la leyenda “tengo algo para que escuchen”. La fotografía fue tomada por su esposa Lindsey Elizabeth Warner, quien unos días antes había compartido una foto junto a Brian y el mensaje “Hay luz en la oscuridad”. Las publicaciones fueron consideradas por los fanáticos como el anuncio del regreso de Marilyn Manson al estudio de grabación.

La última producción discográfica de Manson fue We Are Chaos y llegó en septiembre de 2020, siendo considerado uno de sus mejores trabajos. En lo que respecta a giras, el músico no ha dado un concierto en forma desde 2019, pero tomando en cuenta los problemas legales en los que se ha visto envuelto, es probable que el regreso a los escenarios de Manson esté lejos de suceder.