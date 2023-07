Salió a la venta la famosa gorra de Bizarrap: cuánto cuesta y la reacción en las redes

El artista busca recaudar con una gorra de diseño muy básico y las redes sociales se lo hicieron saber.

Por primera vez, desde este miércoles 19 de julio, quiénes lo siguen a Bizarrap y sueñan con tener prendas de su ídolo, podrán acceder a la compra de la gorra oficial. De la mano de Mercado Libre, el productor musical número uno pondrá a la venta uno de los elementos más representativos de su identidad, que creó de la mano de New Era, la marca líder en ventas de gorras del mundo. Asimismo, la elección de Mercado Libre no es casual. Se trata del eCommerce más grande de la región, y por eso fue el lugar elegido por Bizarrap para la preventa exclusiva, que estará disponible en Argentina, Chile, Colombia y México, a través de su Tienda Oficial. El precio es de 20 mil pesos a pesar de tratarse de un diseño tremendamente básico, por lo que los memes en las redes sociales no tardaron en llegar.