"Creo que si Massa es presidente va a escuchar y consultar a Cristina"

Así lo expresó Mayra Mendoza, referente de La Cámpora y actual intendenta de Quilmes.

La intendenta de Quilmes, la camporista Mayra Mendoza, dijo que cree si Sergio Massa se convierte en presidente "va a escuchar y consultar a Cristina Kirchner", con una alusión a una emblemática frase del Mundial: "Elijo creer".

Mendoza además relativizó la resistencia que la figura del ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria genera en el kirchnerismo duro.

"No hay una resistencia a la candidatura de Massa que ponga en crisis la posibilidad de que ganemos, no entramos en la falsa dicotomía de si los kirchneristas apoyan o no apoyan a Massa", en declaraciones a El Destape Radio.