El licenciado Osvaldo Granados habló del informe que ayer se emitió desde el Fondo Monetario Internacional y sobre la imposibilidad de aplicar las recomendaciones del mismo.

El pasado miércoles desde el staff técnico del Fondo Monetario Internacional se emitió un informe con sugerencias y comentarios para que se implenente en el país y poder subsanar algunas falencias del sistema económico argentino. Al respecto, el licenciado Osvaldo Granados, en su columna diaria por Radio Panorama, habló al respecto y remarcó la imposibilidad de llevar a cabo éstas recomendaciones.

“Estando tan cerca de las elecciones, este tipo de recomendaciones parecen para otra época”, expresó. “Por ejemplo, sugiere, primero: que se unifique el tipo de cambio. Eso no se puede, no hay reservas, no hay dólares para frenar una corrida cambiaria. Segundo, hay que fortalecer las reservas: no hay dólares y están faltando insumos, incluso médicos. Tercero, política monetaria: no hay que emitir. Nosotros estamos emitiendo mensualmente un 30% más que el mes anterior. Además, no hay plata, no hay para un `Plan Platita´ antes de las elecciones, tanto que Sergio Massa va a pasar la gorra por las provincias antes de las elecciones porque teóricamente las gobernaciones están mejores que la Nación”.

“También se habla de un dólar que debería estar a 310 pesos. No menos porque sería regalarlo. Si están dando un dolar soja un 30% más caro para que te liquiden, estás reconociendo que el precio de ese dólar no es real. Es más factible poner un impuesto a las importaciones que devaluar”, remarcó.