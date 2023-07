Noel Gallagher sorprende con sus duras críticas a Adele

El ex Oasis no tuvo filtro a la hora de hablar de la británica y dejó declaraciones polémicas.

Noel Gallagher es conocido no solo por su talento musical sino también por sus polémicas declaraciones y opiniones sin filtro sobre otros artistas y sobre la industria de la música. Ahora, y para sorpresa de varias personas, declaró que las canciones de Adele son "una mierda" y la comparó con Cilla Black.

Esto ocurrió en una reciente entrevista que el músico tuvo con Matt Morgan, donde le preguntaron si era fanático de las canciones de Adele. "No me jodas, joder. ¿Mencionas alguna?", respondió (según The Mirror). "Son una mierda, son realmente horribles. Ella es como Cilla Black. A todo eso lo encuentro ofensivo".

Sin embargo, y a pesar de expresar su descontento con la cantante británica, en otra parte de la entrevista Gallagher confirmó que estaría dispuesto a trabajar con Adele en el futuro y confesó que se ve escribiendo canciones para ella cuando se retire de los shows en vivo. "Si me desenamoro de hacer giras, podría verme simplemente sentado en casa escribiendo canciones y enviándoselas a mis editores", dijo.

Adele no es la primera artista en ser criticada por el mayor de los Gallagher, ya que a lo largo de los años el guitarrista se encargó de desacreditar a varios colegas. Por ejemplo, en el mes de febrero declaró que Sam Smith le parecía "un completo idiota" y también le dijo a Matt Healy que "él necesita darse cuenta de lo mala que es su banda y separarse".

En noticias relacionadas, Gallagher viene de lanzar su nuevo disco solista junto a su banda, los High Flying Birds, titulado Council Skies. Según confesó el músico, su cuarto LP muestra su "costado más personal" y sirve como una narración musical de sus años tocando y haciendo música.