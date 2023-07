Renunció el funcionario de Entre Ríos denunciado por el presunto acoso a una joven

Fernando Caviglia, según la presentación judicial de la denunciante, se habría hecho pasar por un conductor de una aplicación de transporte.

El gobernador Gustavo Bordet le pidió la renuncia al secretario de Industria, Fernando Caviglia, luego de la denuncia realizada por una joven, quien aseguró en su declaración haber sido acosada por el funcionario en el interior de un Uber, que a su vez habría estado conducido por el propio funcionario entrerriano. Qué declaró Caviglia.

La mujer paranaense, identificada como LFG, detalló en la presentación judicial que Caviglia intentó propasarse con ella. La situación se registró —según la denunciante— durante el martes de esta semana y en las primeras horas de la tarde, momento del día en el que ella pidió un Uber para ir hasta su casa.

El vehículo asignado llegó a buscarla. Pero en lugar de tomar el camino hacia su domicilio, se desvió y partió rumbo al Parque Urquiza, sobre la costanera de la capital provincial. En un determinado momento, el conductor —Caviglia— le habría propuesto ir a su departamento a “pasar un buen momento”.



Al observar lo que ocurría, la joven entró en pánico y comenzó a filmar la situación. También llamó a su familia para alertarlos sobre lo que ocurría en ese momento en el interior del vehículo.

En el primer registro en video se ve al conductor y se escucha la voz de la mujer diciendo entre sollozos: “Le di una dirección y me trajo al parque ¿Usted está loco? La va a pagar ¿Qué se cree que soy yo? Pedí un Uber para ir a mi casa ¿A qué voy a ir a su departamento?”.

En la segunda filmación, se oye al conductor decir: “Por favor, disculpame ¿Me disculpás?”. La respuesta de la chica, en medio del llanto, es: “Yo no doy más, me estoy descomponiendo. Me bajó la presión”.

El hombre la llevó hasta su casa, donde la esperaban familiares y la Policía de Entre Ríos, que tomó declaración a ambos de lo sucedido. El dato que saltó en ese momento fue que el conductor acusado por lo sucedido es Fernando Caviglia, secretario de Industria y Comercio Interior de la provincia.

Enterado de lo ocurrido, el miércoles por la mañana Bordet le pidió la renuncia que fue presentada casi de inmediato.