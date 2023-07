Sofía Jujuy Jiménez se mostró en topless en España y lanzó una dura crítica a la Argentina

Tras una separación escandalosa y en medio de unas jornadas de disfrute en las playas de Formentera, la modelo se tomó unos minutos para reflexionar sobre una costumbre de su país.

Sofía Jujuy Jiménez estaba en Europa cumpliendo obligaciones laborales cuando se enteró, semanas atrás, que Bautista Bello la engañó durante unas vacaciones con amigos. Pese a ello, la morocha decidió continuar recorriendo el Viejo Continente con amigos y disfrutando de las playas y las noches.

La modelo fue parte de la nueva edición internacional del reality The Challenge, que ya había grabado en Argentina y Sudáfrica, motivo por el cual estuvo incomunicada durante el último mes y sin acceso a su celular ni a sus redes sociales. Al volver a conectarse, los mensajes y las imágenes que se difundieron no dejaron lugar a dudas: Bautista Bello le había sido infiel en Río de Janeiro (Brasil). Desde Barcelona, en donde se encontraba por ese entonces, Sofía grabó un video en el que se mostró llorando de angustia.

“La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también”, expresó en esa oportunidad, y contó que tenía “mil planes” con su entonces novio, en los que incluían tener hijos. De inmediato, se separó a la distancia y decidió quedarse en Europa aprovechando para visitar amigos que pudieran contenerla y evitar regresar al país en medio del escándalo. Su intención, además de distraerse y refugiarse en los suyos, fue evitar la repercusión mediática. Por caso, solo se expresa a través de sus redes sociales y no quiso dar ninguna nota al respecto.

Además, le había regalado pasajes a Bautista para que se sumara a Europa una vez que ella terminara con sus compromisos laborales y recorrieran juntos las distintas playas. Desde allí, con amigos y sin su ahora exnovio, la modelo también se refugia en quienes le envían mensajes de apoyo a través de las redes sociales. En tanto, comparte reflexiones que la ayudan a transitar este momento y salir adelante.

En las últimas horas, la morocha sorprendió con una imagen en topless, apenas tapándose con sus manos, mientras con una amplia sonrisa se encuentra con medio cuerpo en el agua. “La locura es total”, reza el comentario que acompaña a la instantánea subida como una historia en su perfil de instagram en el que cuenta con casi 1.8 millones de seguidores.

Tras ello, otra imagen en la que se la puede ver también en topless, pero recostada sobre una roca disfrutando del sol. En ella, reflexionó sobre las costumbres culturales de los países. “Cómo amo hacer topless lpm. No entiendo por qué en la Argentina no es legal y la gente es tan juzgadora”. Luego de ello llegaría el turno de la pregunta: “¿Por qué los hombres sí andan despechugados, libres y cómodos y nosotras no?”.

Luego de esas reflexiones, llegaría el momento de abrir su corazón y detallar: “Cuando la profesión te salva. Agradecida y afortunada de poder trabajar de lo que amo, modelar y tener acuerdo comerciales con marcas que me encantan, comunicar, actuar, conducir, todo lo que siempre soñé. Ser dueña y protagonista de mi propia historia, saber transformar el dolor en amor, y poder expandirlo por el mundo entero, ¡amo! Poder darme los gustos en vida, con libertad e independencia económica, viajando, descubriendo lugares nuevos, compartiendo con amigos increíbles. Se qué la vida siempre juega a mi favor, aunque algunas cosas no me gusten. Me río, juego y me divierto. GRACIAS GRACIAS Y MÁS GRACIAS”.

Sin embargo, llegaría el momento de dejar el país, como lo graficó a través de una imagen desde el aire que acompañó con unas palabras: “Siempre fuerte, siempre pal frente, fiel a mi esencia. Siempre en positivo, regalando sonrisas, siempre agradecida. Eso amo. No quiero volver, ayuda”.