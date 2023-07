Cerraron la campaña electoral los principales candidatos a intendente de la ciudad de Córdoba

De acuerdo con los datos del padrón electoral, son 131.148 las personas habilitadas para sufragar este domingo.

Los principales candidatos que aspiran a suceder al actual intendente de la ciudad de Córdoba, el electo gobernador "schiarettista" Martín Llaryora, cerraron esta noche sus campañas con actos en la capital mediterránea a pocos días del domingo electoral.

El oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), que tiene como líder al gobernador Juan Schiaretti, promueve para intendente al actual vice, Daniel Passerini, y como segundo en la fórmula a Javier Pretto, ex diputado nacional (PRO- Juntos por el Cambio), y cerró la campaña con un acto en un salón del Hotel Quorum, en el norte capitalino.

"El domingo tenemos la gran oportunidad de seguir haciendo crecer la ciudad que en estos cuatro años de gestión la estamos recuperando del estado de abandono" que la dejaron las anteriores gestiones, destacó Passerini, el actual viceintendente y candidato a suceder a Llaryora.

El 25 de junio se atravesó una instancia electoral histórica con el triunfo de Llaryora como el nuevo gobernador, "eso nos garantiza que la provincia va a seguir siendo parte del equipo de trabajo conjunto con el municipio para que la ciudad siga el camino del progreso", resaltó Passerini.

En ese sentido convocó a los ciudadanos capitalinos a que "vayan todos a votar en paz el domingo y nos encontremos en este mismo lugar con el triunfo para luego hacer todo lo que falta construir", resaltando que junto a Llaryora se realizaron "grandes obras" y que se necesita más tiempo para avanzar con nuevos proyectos.

Previamente habló el gobernador Schiaretti para pedir por el voto a Passerini, al sostener que "es la garantía para que la ciudad siga bien administrada y siga creciendo".

"Le pido a los cordobeses que voten por cuatro años más que es lo que se necesita para hacer lo que falta y hacer mucho más", instó el mandatario provincial y precandidato presidencial por el espacio "Hacemos por Nuestro País".

Por su parte Llaryora destacó que debió gestionar el municipio en tiempos difíciles por la pandemia y la recesión económica, pero que aún en ese contexto "se trabajó para que el municipio no sea un ancla de la ciudad, sino un motor para el crecimiento y eso es lo que se ha logrado", y afirmó que Passerini "es el mejor preparado para seguir en ese camino".

En tanto el sector de Juntos por el Cambio (JxC), que promueve la fórmula que integran del diputado nacional (Evolución Radical) Rodrigo De Loredo y Soher El Sukaria (diputada nacional del PRO), tuvo su acto de cierre en el complejo deportivo del Club Atenas, en el barrio General Bustos.

"Les estamos sacando la mayor diferencia que jamás ellos hubiesen pensando en Córdoba. El domingo va a ser un batacazo", pronosticó en su discurso De Loredo.

"El 23 de julio le metemos una paliza al PJ en la ciudad y empieza a cambiar la Argentina", subrayó.

Pidió a toda la militancia que busquen e inviten a participar en las urnas a los más jóvenes y a los indiferentes: "Que nos tengan fe. La ciudad de Córdoba tiene que volver a ser la ciudad número uno del país", algo que consideró ocurrió con "las históricas gestiones de Ramón Baustista Mestre y Rubén Martí", afirmó.

También acusó a la oposición del PJ de promover la no participación del electorado al sostener que "se ocuparon en difundir que no habrá sanciones para quienes no vayan a votar. Han buscado desalentar a la gente, procurando embarrar una campaña", reprochó.

Finalmente destacó y agradeció del acompañamiento durante la campaña electoral de referentes como Luis Juez, Mario Negri, Oscar Aguad, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bulrrich, Gerardo Morales y Martín Lousteau, entre otros, que en esta oportunidad el cierre se hizo solo con la presencia de dirigentes locales.

Durante el mediodía De Loredo compartió en la ciudad de Córdoba un almuerzo con el precandidato presidencial de JxC Rodríguez Larreta, quien reafirmó su apoyo al candidato cordobés.

En tanto, el espacio kirchnerista "Córdoba de Todos" que impulsa al binomio encabezado por el titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) Humberto Spaccesi-Silvia Peñaloza, cerró su campaña con una volanteada en la zona de Mercado Norte que luego se desplazó hacia la Plaza de la Intendencia, en el centro de la ciudad.

Durante el recorrido Spaccesi manifestó que es "una opción diferente al peronismo schiarettista, al radicalismo y al PRO que sólo compiten para ver cuál está más hacia la derecha", y en ese sentido reivindicó "los ideales de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina" Fernández de Kirchner.

El dirigente convocó al electorado capitalino a que "este domingo nos acompañes con tu voto, porque somos los que venimos para solucionar las verdaderas problemáticas cordobesas, como la desigualdad social, y hacerlo mediante la distribución equitativa de la riqueza. Necesitamos que seamos una Córdoba para todos, no para unos pocos", remarcó.

También cerraron sus campañas los restantes sectores que participarán de la contienda, como el caso del "Partido Humanista" que lleva la fórmula Eduardo González Olguín-Luis Aubrit"; "Encuentro Vecinal Córdoba", con César Orgaz-Gonzalo Frontera y "Somos Córdoba": Juan Pablo Quinteros - Gabriel Ratner.

Al igual que el "Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad": Laura Vilches - Virginia Caldera Marsengo; "Partido Popular": Miguel Bustos-María Caballero; "Partido Unión Popular": Romina Giménez- Norma Sabbadin; "Partido Demócrata": Jorge Scala-Paola González Cuevas, "La Libertad Primero": Verónica Sikora - Enrique Rigatuso.

En estas elecciones son 11 las listas que compiten para elegir intendente y vice, concejales y tribunos de cuentas mediante el sistema de Boleta Única de Sufragio (BUS), el mismo sistema que se usa en la provincia y que contiene la oferta electoral de todas las categorías en una sola boleta y se elige mediante tilde con lapicera.

