La picante confesión de Coty Romero a un mes de separarse: "Me escriben jugadores de fútbol"

La correntina estuvo invitada en 'LAM' y habló sin filtro de su etapa de soltera.

Ya hace más de un mes que Coty Romero y Alexis Quiroga le pusieron punto final a su amor. La parejita había apostado a su relación dentro y fuera de la casa de Gran Hermano pero terminaron separándose, porque sentían que se estaban lastimando.

Durante las primeras semanas post ruptura, ambos protagonistas de esta historia se mostraron destrozados tanto en sus redes sociales como en varios programas a los que fueron. Incluso, Coty contó que comenzó terapia y que estaba tomando medicación psiquiátrica, a raíz de la exposición mediática que tomó su relación.

El tiempo fue pasando y las heridas cicatrizaron. Hasta el momento, a ninguno de los dos se los ha visto con nuevas parejas pero Coty enfrentó varios rumores de romance con futbolistas.

Ahora, en 'LAM', la correntina se confesó y habló de los mensajes que recibe en su cuenta de Twitter. "¿Los jugadores de fútbol, les escriben desde el Instagram oficial o del otro?", preguntó Ángel De Brito.

"Del oficial", lanzó Coty. "A mí no me han escrito jugadores por el momento", se sinceró Juliana Díaz.

"Lo peor que todo es que si no les contestás, siguen... o borran los mensajes. No me gustan los jugadores de fútbol, me gustan más de perfil bajo. Si me escriben a mí, le deben escribir a todas", disparó la correntina.

Luego, Coty Romero reveló el contenido de los mensajes que recibió: "Me escriben en modo efímero. Entré una vez a chusmear y me puso 'tranqui, ya se te va a pasar lo de la separación'. Nunca más entré a ver".