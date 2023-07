"Un amor libre": la definición de Flor Vigna y Luciano Castro para su romance

Flor Vigna afirmó que no existió una pelea entre ellos, sino que tienen un acuerdo en la forma de amar, y eso les funciona.

Flor Vigna rompió el silencio y habló en Intrusos sobre los rumores de crisis con Luciano Castro su pareja desde hace dos años.

El episodio reciente que dio a pensar que el amor entre ambos se había terminado fue cuando Vigna decidió bajarse de la obra teatral El divorcio, en la que iba a protagonizar junto a Castro. Al respecto, la cantante explicó que tomó esa decisión debido a que deseaba enfocarse en su carrera musical y no tenía el tiempo necesario para dedicarse plenamente al teatro.

Hoy tiró la posta y confesó: “Nos planteamos desde el principio un amor libre y sabíamos que para que sea sano los dos teníamos que estar contentos con lo que hacíamos”, en medio de una entrevista televisiva. Además, agregó que la comunicación y la claridad sobre sus necesidades y deseos han sido fundamentales para mantener una relación saludable.

La conductora y cantante también mencionó que, aunque comparten momentos en la casa de Luciano con sus hijos, cada uno tiene sus espacios y actividades individuales. De esta manera, han encontrado un equilibrio que les permite mantener una relación armoniosa y evitar conflictos.

Luciano Castro se refirió a los rumores de crisis con Flor Vigna y aseguró que si la cantante no se lo comunica él no se entera.

El actor se refirió al tema en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad: “Salvo que venga Flor y me cuente que estamos en crisis no me entero, o que venga un muchacho notero que me pregunte, tampoco me entero".