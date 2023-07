El inesperado comentario de un ruso que sorprendió a un argentino: “¿A qué edad hacen el servicio militar?”

Un usuario de Twitter, compartió en sus redes sociales un insólito comentario que le hizo un amigo ruso y la publicación se hizo viral.

Un joven compartió en su cuenta de Twitter un inesperado comentario que le hizo un amigo ruso y la publicación se hizo viral en cuestión de segundos. “Mi amigo ruso me preguntó que a qué edad hacíamos el servicio militar obligatorio y cuando le dije que no teníamos gritó: ¿Qué? ¿Y si entran en guerra?. Y yo le dije que por qué entraríamos en guerra y me contestó por qué no”, comenzó escribiendo el joven.

Como es de común conocimiento Rusia sigue en guerra con Ucrania y siempre estuvo envuelta en conflictos bélicos, por eso para ellos es normal realizar el servicio militar. Sin embargo, los argentinos encuentran esto muy extraño y desconocido.

“Es una anécdota boluda de choque cultural, pero también me parece muy triste que los tipos ya culturalmente vivan esperando la guerra como lo normal en vez de una excepción catastrófica que como mucho te pasa cada muchos años”, siguió reflexionando el joven.

Y terminó aclarando: “Chicos por favor él no cree que esté mal que no tengamos servicio militar obligatorio literalmente me dijo que somos afortunados. Cómo se les ocurre que él de todas las personas (inmigrante escapando de una guerra) va a estar a favor de que haya más militarización?”.

El posteo tuvo muchísima repercusión por parte de los argentinos que debatieron en Twitter acerca de este gran choque cultural.