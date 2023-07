"Es muy difícil dividir el candidato a presidente del ministro de economía"

El especialista en economía y política, Osvaldo Granados habló del complicado escenario nacional a semanas de las elecciones.

Este viernes, el licenciado Osvaldo Granados tuvo su columna diaria en Radio Panorama, en la que habló del complejo escenario político y económico de la Argentina a pocas semanas de las PASO.

“Quienes saben de mercado dicen que esto hay que arreglarlo medianamente rápido poruq een pocos días comienzan las vacaciones y en Wallstreet no va haber nadie”, señaló granados y agregó: "algo hay que hacer. Hay que devaluar. Hay que hacer un retoque, algo que pareza que estás devaluando, pero no que no parezca que estás devaluando. ¿Cómo? Hay que darle un dólar mejor al campo, a todo lo que implica las importaciones agropecuarias, menos a la soja. Impuesto a las importaciones portuarias, va a haber un dólar especial para algunas exportaciones y un impusto país para algunas importaciones”.

En lo que respecta a la economía puntualmente, Granados remarcó que la inflación se fue un poco más arriba, pero hay un dato muy importante: “Algunos precios se fueron arriba porque están pensando que una devaluación, más temprano que tarde, va a ser inevitable, tanto para éstos como para los que vengan”.

“Los aparatos eléctricos, el caucho y los plásticos, papel y productos de papel, autos, minerales no metálicos, metales básicos, químicos y ropa son los productos que están independizándose del dólar oficial”, puntualizó el licenciado Granados y agregó que “en el interior del país el consumo masivo creció casi un 5% y cayó casi un 4% en AMBA”.

En lo que respecta a la imagen de Sergio Massa, Granados aseguró que “es muy difícil dividir al candidato a presidente del ministro de economía. El candidato a presidente habla del fondo, que le quiere pagar para sacarlos del país y no volver a verlos, pero al mismo timepo el ministro va y negocia con el fondo para ver si le envía unos dólares más para pagar. Uno va a pedirle al FMI y el otro que lo critica. Es muy complicado”.