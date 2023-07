Javier Milei: "El único que no me defraudó fue Macri"

Milei se refirió también a dos sucesos en particular: las acusaciones por la presunta venta de candidaturas dentro de su espacio político y el supuesto escrache que sufrió el martes pasado durante el homenaje por el aniversario del atentado a la AMIA.

“Nadie pudo demostrar nada y las acusaciones son falsas”, respondió en torno a la primera cuestión. Y continuó: “Dijeron que me tuve que ir antes del acto y es mentira. Dijeron que me tiraron huevos y me escupieron. De esta operación responsabilizó a (Guillermo) Yanco (marido de Patricia Bullrich) y a Martín Yeza (intendente de Pinamar). Hicieron toda una construcción de lo que no era cierto”.

Luego criticó al jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta, a quien calificó como “siniestro” y lo acusó de ser “peor que las plagas de Egipto”.

“Alguien que traicionó a su amigo y a su jefe político (Mauricio Macri) es alguien capaz de traicionar al pueblo”, apuntó el diputado.