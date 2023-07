La mentira que Gerard Piqué les habría dicho a sus hijos sobre Clara Chía Marti

El futbolista es papá de Milan y Sasha, fruto de su relación de más de una década con Shakira.

Hace un año, Gerard Piqué y Clara Chía Marti comenzaron su romance, una relación que ha sido objeto de interés para la prensa y el público en general. La pareja se conoció en un bar en Barcelona, y desde entonces, su vínculo ha sido objeto de especulaciones y comentarios en los medios.

Clara Chía Marti, una estudiante de relaciones públicas, conquistó el corazón del deportista y, en un giro inesperado, fue contratada para trabajar en una de las empresas vinculadas al mundo del deporte del propio Piqué. Sin embargo, este inusual giro de eventos no ha estado exento de controversia.

La prensa ha estado atenta a la historia, especialmente debido a la decisión de Piqué de dejar atrás su relación anterior con la famosa cantante Shakira. Aunque la cantante decidió mudarse a Miami con sus hijos, Milan y Sasha, para alejarse del acoso mediático y superar la desilusión amorosa, aún han surgido algunas tensiones relacionadas con la comunicación entre Piqué y sus hijos.

Según informes de la prensa española, Piqué no habría sido completamente sincero con Milan y Sasha al hablarles de su nueva pareja. Los pequeños se refieren a Clara como "la empleada de papá" después de haberla visto en varias ocasiones en las oficinas de Kosmos, la empresa de Piqué. Esta situación ha provocado cierta incomodidad y descontento, especialmente por parte de Shakira, quien no comprende por qué el exfutbolista no ha sido más honesto con sus hijos.

A pesar de los rumores y las especulaciones, la pareja continúa su relación, y se ha empezado a hablar de un posible compromiso en el futuro. Si Piqué decide dar el siguiente paso y pasar por el altar con Clara, solo el tiempo lo dirá.

Mientras tanto, Milan y Sasha disfrutan de su nueva vida en Estados Unidos, acompañando a su madre en sus compromisos profesionales y disfrutando de eventos deportivos como partidos de la NBA y carreras. Aunque la situación no ha sido fácil para ellos, parecen estar adaptándose a su nueva realidad de la mejor manera posible.

El tiempo dirá cómo evolucionan estas relaciones, y solo podemos esperar que, con el tiempo, la armonía y la comprensión prevalezcan en esta historia de amor y familia.