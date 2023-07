Morena Rial se cansó de que opinen de su vida y lanzó una picante advertencia

La mediática compartió un letal descargo en su cuenta de Instagram y generó todo tipo de reacciones.

Tras su reaparición en los medios, Morena Rial se ha convertido en el tema central de diversas discusiones televisivas, en las que no solo se ha abordado su conflicto familiar con Jorge, sino que también se han entrometido en su vida privada y amorosa.

Harta de las especulaciones y comentarios que circulan sobre ella en la televisión, la mediática decidió tomar cartas en el asunto y grabó un contundente descargo que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram. Con un tono firme, expresó su descontento: "Me gustaría que en vez de reírse tanto, cada uno se fije con quién se acuesta o se acostó. Qué vergüenza y asco".

En un video posterior, Morena dejó claro su punto de vista sobre la constante exposición mediática a la que está siendo sometida: "Me da risa que opinen y sigan opinando sobre mi vida, mis relaciones, mis no relaciones, mis parentescos, mis no parentescos. ¿Por qué no buscan otro tema para hablar? Todo el día hablando, hablando... ¡Dios me libre, por favor!".

Con indignación, cuestionó a aquellos que se inmiscuyen en su intimidad: "Fíjense un poquito en sus vidas cada uno. Con quién se acuesta, con quién dejó de acostarse, a quién se involucró... para llegar a donde están. ¿O no?". En su enérgica conclusión, añadió: "Muchos tuvieron que trepar acostándose con alguien o entregando cosas que no tienen que entregar".

Morena Rial ha dado un fuerte mensaje en defensa de su privacidad y pide a los medios y a quienes la critican que respeten su espacio y dejen de indagar en aspectos personales que no tienen por qué ser de dominio público.