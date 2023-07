Martín Lousteau: “Es una pena que Jorge Macri no quiera dialogar ni debatir”

El precandidato a jefe de Gobierno porteño se refirió a la interna dentro de la coalición y aseguró: “Cuando quiero competir por la Ciudad no les gusta”.

A días de las PASO, la interna dentro de Juntos por el Cambio continúa sumando capítulos. Tanto a nivel nacional, con Larreta y Bullrich a la cabeza, como en la Ciudad de Buenos Aires, donde este viernes el precandidato a jefe de Gobierno, Martín Lousteau, respondió los dichos de su competidor, Jorge Macri, y aseguró: “Si soy candidato a diputado no tienen problema, cuando quiero competir por la Ciudad no les gusta”.

Lo dijo desde la transmisión de Radio 10 realizada desde la mítica confitería La Ideal, a la cual el senador nacional de Evolución Radical asistió para hablar de sus propuestas de cara a las primarias del 13 de agosto y realizar un análisis del contexto electoral. Fue en este sentido que también aprovechó para contestar las últimas declaraciones de su contrincante dentro del espacio, quien aseguró que no le va a “levantar el teléfono para dialogar”.

“Para mí es importante que lo que uno dice se pueda contrastar y que pueda haber debate. Hoy no hay debate. Se lo propuse a Jorge Macri. Me parece una pena que primero no quiera debatir y ahora no quiera dialogar”, respondió el legislador.

Siguiendo la misma línea, argumentó los motivos por los cuales él sí desea mantener una conversación con el ex intendente de Vicente López: “Nosotros necesitamos escuchar, escucharnos y contrastar propuestas. Eso necesitamos para votar y para mejorar la ciudad. El 14 tenemos que estar trabajando todos juntos, pero escuchando lo que dicen los demás. El debate es el derecho del ciudadano y nosotros peleamos para que estuviera en la ley”, aseguró.

Con la interna entre ambos como puntapié, el conductor Gustavo Sylvestre lanzó una pregunta disparadora en la que rememoró viejas confrontaciones entre Lousteau y el ex presidente, Mauricio Macri. “¿Te tiene vetado el apellido Macri? Porque Mauricio lo hizo en un momento y ahora Jorge no te tiene en la agenda telefónica”, lanzó el periodista.

El precandidato a jefe de Gobierno respondió con claridad y deslizando una crítica a los principales dirigentes de Juntos por el Cambio: “No, yo creo que pasa otra cosa. Es bastante curioso. Cuando soy candidato a diputado, no tienen problema. Cuando necesitan que esté en la boleta para ser senador, no tienen problema. Cuando me ofrecen ser embajador, no tienen problema. Cuando quiero competir por la Ciudad no les gusta. No sé, no les gusta”, disparó.

En el marco de su campaña electoral, Lousteau fue consultado sobre la vez en que estuvo cerca de ganarle el balotaje a Horacio Rodríguez Larreta en el año 2015 y en qué se diferenciaría su gestión estando en el mismo espacio político.

Al respecto, contestó que con el actual jefe de Gobierno coincide en varias cuestiones, pero difiere en muchas otras, las cuales las realizaría de otra forma. Y concluyó: “En el 2015 presentamos 32 propuestas y cuando perdimos seguimos trabajando para que eso se lleve adelante como un polo educativo en Mataderos, la historia clínica digital, el Sistema Único de Denuncia o el Mapa del Delito”.