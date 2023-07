Cande Tinelli y Coti Sorokin organizaron un falso casamiento para estrenar un tema juntos

Recientemente reconciliados, sacaron música para sus fans y la presentaron de un modo muy especial: con una gran fiesta gótica

La relación entre Cande Tinelli y Coti Sorokin ha sido un vaivén de emociones a lo largo de los años. Después de más de dos años juntos, decidieron separarse, expresando sus sentimientos públicamente. Cande afirmó sentirse "tranquila" y "libre" sin él y posteriormente, estuvo en una relación con el piloto Santi Urrutia. Sin embargo, el destino les tenía preparada una nueva oportunidad.

Hace aproximadamente un mes, Cande y Coti decidieron darle una nueva chance a su romance y se aventuraron en un viaje a Europa. Al regresar a Buenos Aires, no solo reavivaron su amor sino que también lo plasmaron en el ámbito laboral, al sacar una canción que tenían pendiente.

La canción, titulada "Quiero verte", fue presentada en un evento privado en La Fernetería, un bar ubicado en Palermo Soho, al que invitaron a la prensa y a algunos amigos. Durante la velada, se mostraron cariñosos y felices, compartiendo besos y celebrando el lanzamiento con una torta estilo casamiento, en sintonía con el videoclip de la canción, donde se puede apreciar un emotivo compromiso y a Cande vestida de novia.

La temática del evento y del videoclip adoptó un enfoque medio gótico, con detalles en tonos rojos y negros, pétalos de rosa y elementos relacionados con la magia negra, en consonancia con la estética de la canción.

En la emotiva letra de "Quiero verte", Cande expresa su añoranza por Coti y la incapacidad de superar sus sentimientos: "Quiero verte, porque no puedo dejar los vicios si no estás conmigo. Porque fuiste el amor de mi vida, mi mejor amigo, porque nunca me voy a olvidar lo que tuvimos", reza el estribillo de la canción.

Aunque algunos se sorprendieron por la ausencia de los familiares de Cande en el evento, se explicó que Marcelo Tinelli, junto con el Tirri, Mica, Juanita y Lolo, se encontraban en Miami para presenciar el debut de Leo Messi en el Inter. No obstante, el conductor expresó su apoyo a su hija a través de redes sociales, compartiendo un video del evento y escribiendo: "Vamos Rubí, te amoooo".

En este especial lanzamiento, Soledad Aquino, exesposa de Marcelo Tinelli y madre de Cande y Mica, estuvo presente y mostró su felicidad por el presente de su hija. Con este nuevo capítulo en su historia de amor y música, Cande Tinelli y Coti Sorokin parecen estar listos para afrontar una nueva etapa juntos, compartiendo su arte y sentimientos con el mundo.