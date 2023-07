El dólar blue volvió a subir, sumó $6 en la semana y alcanzó un nuevo récord

El tipo de cambio paralelo cerró a $528 en las cuevas porteñas, en días marcados por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) marcan el humor del mercado. En buscas de reducir el déficit fiscal y recomponer las reservas del Banco Central (BCRA), dos metas que se incumplieron en los primeros trimestres del año, el Gobierno adelantó que relanzará un nuevo dólar soja y suma dos impuestos (a las importaciones y anticipo de ganancias a empresas). En ese escenario, el dólar blue subió y marcó un nuevo récord nominal, presionado por una mayor demanda de cara a las elecciones primarias.

Este viernes, el tipo de cambio paralelo se vendió a $528 en las cuevas y arbolitos de la City porteña. Se trató de una escalada de $3 frente al cierre anterior (+0,6%), mientras que en la semana acumuló un avance de $6 (+1,4%). En el mes, ya son $34 arriba (+6,8%).

“El acuerdo con el FMI se está demorando más de lo esperado y está generando un nerviosismo adicional al que se genera habitualmente en un contexto preelectoral. Las exigencias del FMI no parecen ser compatibles con el ciclo político doméstico. Sin embargo, el problema no es el Organismo, sino los propios fundamentos de la economía local. La extensión del acuerdo también genera efecto indirecto en los precios por la vía del dólar libre, que sube a la par de las novedades que no llegan y versiones varias acerca del contenido de la discusión entre el gabinete económico y los técnicos del FMI”, dijeron desde la consultora económica LCG.

“En medio de toda esta situación tan compleja en lo económico y tan incierta en lo político, contamos con una cierta certeza: el Gobierno realizará hasta el último esfuerzo para contener a los tipos de cambio financieros, al menos hasta pasadas las PASO”, consideraron desde Invertir en Bolsa (IEB). A través del mercado de bonos, todos los días el Banco Central compra títulos en dólares para ponerle techo a las cotizaciones financieras. Incluso a pesar de que las reservas netas se encuentran en terreno negativo por más de US$7000 millones.

Las intervenciones llegan hacia el final del día. Eso explica por qué, en las primeras negociaciones de la rueda, el dólar MEP mediante la compra-vente de bonos GD30 se negocia en el mercado de capitales a $499,21. Son $5,50 más que ayer (+1,1%). El contado con liquidación (CCL) “regulado” cotiza relativamente estable en los $510,39. En cambio, si el CCL se opera con cedears (sin intervención oficial), hoy se vende a $529,52 (-0,2%).

En el otro extremo del marcado cambiario se encuentra el dólar mayorista, a $269,40 (+0,3%). Sin embargo, esta cotización volvió a quedar en el foco de atención luego de que se conociera que el Gobierno lanzaría un nuevo dólar agro (para pagarle más a los exportadores) y un nuevo impuesto a las importaciones (para encarecerle el tipo de cambio a quienes traigan bienes y servicios del exterior).