De Mendiguren: "Estamos negociando con el FMI con firmeza"

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio "Vasco" De Mendiguren se refirió esta noche a la negociación argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e indicó: "Estamos negociando con el FMI con firmeza". "El FMI siempre te pide lo mismo, achicar, bajar los sueldos, reforma laboral, como pasó en el 2001", enumeró en una entrevista con C5N. En este sentido, explicó: "Nosotros estamos haciéndonos cargo de lo que nos dejaron. La negociación es tensa porque nosotros no estamos de acuerdo en entregar el crecimiento económico. Vamos a salir de esto, creciendo". "El Fondo, aceptó bastante", reconoció el funcionario de Economía. "Nunca más pidieron reforma laboral, pero qué nos dijo con la infraestructura, 'suspendan la infraestructura'". "Hubiéramos suspendido el gasoducto. Mirá qué miopía, si vos suspendías el gasoducto, hoy seguirías con el saldo negativo de la balanza que dejó la falta de energía el año pasado. No le dimos bola y gracias a ello, ya dejamos de tener un saldo negativo", contó. "Entonces, cómo hay que negociar con el FMI, con firmeza y tener en claro que nosotros queremos cumplir con el crecimiento económico y Argentina está en la víspera de una posibilidad de crecimiento sostenido que nos saque definitivamente de la restricción externa", concluyó. Cuándo se anunciará el nuevo acuerdo con el FMI Más temprano, De Mendiguren había anticipado que el esperado acuerdo con el FMI podría ser anunciado "en los primeros días de la semana que viene". "Estamos buscando cumplir con el Fondo Monetario, estamos negociando permanentemente, pero no a costa del crecimiento económico. Necesitamos mantener el nivel de actividad, seguir bajando el desempleo e ir ordenando las cuentas fiscales, pero desde el crecimiento", resaltó el funcionario en declaraciones radiales.