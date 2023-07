Wanda Nara Barbie: el divertido vídeo junto a Mauro Icardi

En medio del hermetismo por su estado de salud, la empresaria compartió un entretenido vídeo con su esposo, en alusión al furor por la película de Barbie.

En medio de los rumores y las dudas en torno a la salud de Wanda Nara, el entorno de la empresaria permanece hermético y sin diálogo con la prensa al respecto de cuál fue el motivo de su internación y posteriores análisis que debió realizarse.

No obstante, tanto Wanda Nara como su pareja, Mauro Icardi, aprovecharon el tiempo juntos para realizar un divertido vídeo en TikTok, en alusión al reciente lanzamiento de la película de Barbie, la muñeca de Mattel: "Hi Barbie!", comienza escuchándose a Ken en el audio que utilizó la mediática pareja, tras lo cual la muñeca blonda -interpretada por Wanda- responde "Hi Ken!".

En la publicación realizada se los puede ver de buen ánimo y muy mimosos el uno con el otro, ya que la grabación finaliza con un beso entre ambos.