El gran gesto de Kennys Palacios con Wanda Nara

Dieron a conocer el gesto del estilista con la empresaria en medio de la preocupación por su salud.

Ángel de Brito contó en LAM una importante decisión de Kennys Palacios que fue ratificada en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) por Carmen Barbieri, Pampito y Estefi Berardi. “Sé que Kennys no va a hacer el Bailando porque quiere estar con ella, un gran amigo”, dijo la conductora del programa de Ciudad Magazine. El panelista agregó: “Sí, es así, estaría por renunciar al Bailando, supongo también para que no le pregunten y no exponer a su amiga”. “Wanda se sigue haciendo estudios, todavía le faltan más, ella va a habla cuando ella lo sienta”, dijo la panelista. Al final, Carmen Barbieri expresó: “Ojalá esto se termine rápido, va a ser así, estamos rezando por Wanda”.