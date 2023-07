River presentó a Colidio con un video con palito para Boca

El Millonario publicó un TikTok con los primeros momentos del delantero formado en el Xeneize, flamante incorporación del equipo de Demichelis, con una particular canción de fondo.

Luego de varios días de negociación y tras declinar la oferta de Boca, el club en el que se formó, Facundo Colidio se convirtió en refuerzo de River y este viernes fue presentado. Luego de que lo anunciaran en redes sociales, desde el Millonario publicaron un video de su ingreso al césped del Monumental y le dedicaron un palito al rival de toda la vida.

Desde la cuenta de TikTok de la entidad de Núñez subieron un breve video en el que se ve al exdelantero de Tigre, donde estuvo a préstamo desde Inter de Italia antes de recalar en la Banda, pisando el césped del estadio por primera vez como jugador de la institución.

La particularidad es que de fondo se escuchan unas estrofas de la canción Obsesión, de la banda Aventura de Romero Santos. De entrada suena el ringtone de una llamada telefónica y la letra dice: "Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada/pensando en tu belleza, loco voy a parar/ El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio/ Y hasta que no seas mía, no viviré en paz...".

Además, sobre el final vuelve a aludir a la elección del joven de 23 años de jugar en el Millonario por encima de la institución en la que comenzó su carrera: "Además, tú no lo amas, porque él no da la talla/No sabe complacerte como lo haría yo". A su vez, Colidio le dejó un mensaje a los simpatizantes: "Bueno habla Facu. Estoy feliz de estar acá y espero verlos pronto. Les mando un saludo grande a todos los hinchas".

Sucede que luego de que comenzará a sonar en River, Boca también posó los ojos en el futbolista que se marchó de La Ribera sin debutar a cambio de 9 millones de dólares. Y si bien el Xeneize había acordado con Inter, el futbolista prefirió no regresar y esperar la chance del Millonario que finalmente se concretó.

PRIMER ENTRENAMIENTO

Facundo Colidio fue presentado hoy al plantel que conduce Martín Demichelis y completó su primer entrenamiento con el que será su nuevo equipo, luego de haber estado a préstamo en Tigre, aunque su pase pertenecía al Inter, de Italia.

Colidio, de 23 años, se había realizado ayer la revisión médica de rigor y el club de Núñez le dio la bienvenida en sus redes sociales una vez que firmó su contrato, pero recién durante esta jornada entrenó bajo las órdenes de Demichelis, para estar disponible recién a partir del 1 de agosto para debutar, en la Copa Libertadores y también en el próximo torneo doméstico, que será la Copa de la Liga.

El exjugador de Tigre, al igual que el otro refuerzo de River, el defensor Ramiro Funes Mori, recién van a estar habilitados para jugar cuando se abra el libro de pases e ingresarán a la lista de buena fe para los partidos del 2 y el 9 de agosto ante Inter de Porto Alegre por los octavos de final de la Libertadores, y más tarde en la Copa de la Liga.

El Millonario pagó al Inter 5.000.000 de dólares por el total del pase de Colidio, le puso una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares por el delantero que tras no ser tenido en cuenta en Italia mostró su mejor versión en Tigre con 70 partidos, 10 goles y 10 asistencias.

Colidio inició su carrera cuando era niño en Atlético de Rafaela y siendo una promesa de 14 años Boca lo adquirió en 2014 a cambio de 12 mil dólares para sumarlo a sus divisiones inferiores pero no llegó a debutar en primera ya que Inter se lo llevó en 2019 en una cifra cercana a los 8 millones de la moneda estadounidense.

El rafaelino no fue utilizado por el Inter, que lo cedió a préstamo al Saint Truden, de Bélgica, donde jugó durante dos temporada, para luego ser cedido a Tigre.

Sin lugar en el Inter, Colidio fue tentado por Boca y pese a que le ofreció el mismo dinero que River, el jugador se inclinó por el club de Núñez en una decisión en la que influyó su representante Hernán Berman.

En relación al resto del plantel riverplatense, entrenó en el predio River Camp en Ezeiza con miras al partido de mañana ante Central en Rosario, que lo toma siendo campeón anticipado de la Liga Profesional pero con una dura derrota a cuestas, la que sufrió ante Talleres de Córdoba por 1-0 en Mendoza el jueves último, que le costó la eliminación de la Copa Argentina prematuramente, en los 16vos de final.

En este sentido, es posible que Demichelis realice una rotación tanto en el partido de este domingo como en el cierre de la Liga Profesional el viernes 28 de julio ante Racing Club, de local, ya que la prioridad serán los dos mano a mano con el Inter de Porto Alegre que ahora dirige Eduardo "Chacho" Coudet.