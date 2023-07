Marcando tendencia: furor por las bucaneras que Beyoncé luce en sus shows

En cada performance de su tour “Renaissance”, combina jugados bodys y minivestidos con botas de caña alta en oro, plata, fucsia y rojo.

Desde que inició su gira mundial Renaissance, Beyoncé no para de demostrar que no solo es una de las artistas más influyentes de las últimas décadas: también es ícono de estilo. Con una marcada impronta femme fatale y fanática de los brillos, las aberturas y las prendas ajustadas, las bucaneras son el denominador común en sus looks.

Oro, plata y Barbiecore



Cada nuevo vestuario que estrena la cantante sobre el escenario está acompañado por un par de llamativas botas altas a juego. ¿Algunos ejemplos? Recientemente llegó con su gira a Louisville, Kentucky, y combinó su conjunto de top y minifalda negro y dorado con bucaneras a juego, de base negra con destellos brillantes en color oro.

Algunos días antes, en Nashville, se sumó al furor por el Barbiecore con un body fucsia con flecos y un recorte cut out en el escote y remató la audaz apuesta con un par de botas altísimas con taco cuadrado y terminación en punta al tono, llenas de brillos.

En el mismo show, se lució con otro body estilo armadura en color plateado, adornado con apliques brillantes en diferentes tonos de la gama del gris que otorgaron profundidad a la prenda. Una vez más, un par de botas bucaneras de las mismas características fueron sus aliadas.

¿Otra de sus apuestas de alto impacto? También desde la capital de Tennessee, se mostró con un minivestido rojo de falda irregular, brillos, cadenas y pedrería que combinó con extravagantes botas que le llegaban hasta el muslo, también de terminación irregular y de textura vinílica.

Su gira incluyó también un show en Ontario, Canadá, donde deslumbró con otro llamativo vestuario de estampado camuflado, un clásico urbano que la artista elevó en glamour al llevarlo en versión brillante, con paillettes translúcidas. El conjunto se componía de un body, una chaqueta y las infaltables bucaneras a juego.

Sin dudas, Queen B está haciendo historia con su show mundial mientras se afianza como referente fashionista. La estilista detrás de sus looks es Julia Sarr-Jamois, que también se desempeña como directora de moda en el Vogue Británico, y no deja que ningún detalle de los estilismos de la artista quede librado al azar.

Niña mimada de Vogue y las marcas de lujo, Beyoncé es única y sus fans fashionistas lo saben.