Soledad Aquino opinó sobre la reconciliación de Cande Tinelli con Coti Sorokin

La ex de Marcelo Tinelli se mostró muy alegre por la felicidad de su hija y lanzó un fuerte pedido para ambos.

Las segundas oportunidades pueden salir bien. La prueba de ello es que, al parecer, todo va viento en popa entre Cande Tinelli y Coti Sorokin. Por esta razón, Soledad Aquino -la mamá de la cantante- confesó su alegría.

Frente a la pregunta del notero del programa Socios del Espectáculo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Soledad Aquino se mostró muy feliz por la reconciliación de Cande Tinelli y Coti Sorokin, y aseguró que están muy felices. Pero también aprovechó para hacerles un contundente pedido: "Los veo muy felices y eso me pone bien. Quiero ser abuela de una vez por todas".

Con respecto a la decisión que tomó Cande Tinelli de volver con Coti Sorokin, Soledad Aquino reconoció que no la aconsejó al respecto ya que su hija ya está grande y debe tomar las decisiones por sí misma. "No la aconsejé al respecto porque tiene que buscar su felicidad. Mis hijas están muy grandes. Quien no se golpeó en la vida", sostuvo.

Luego, opinó sobre aquella pelea que tuvo hace algunos meses con Cande Tinelli, que fue un escándalo en los medios. Le restó importancia e hizo énfasis en que son discusiones normales de madre e hija: "Son cosas de la vida. Lo que pasa es que nosotros estamos expuestos. Nos peleamos por huevadas y nos bloqueamos mil veces", alegó.