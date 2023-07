Enuresis: qué es y cuándo consultar al pediatra

Es bastante frecuente de ver, pero no se considera una enfermedad. Se puede decir que es una condición que, tarde o temprano, con o sin intervención médica, se va a corregir y desaparecer.

En los primeros años de vida de los niños suelen presentarse diversas situaciones que ponen en alerta a los padres, y por ello, suelen acercarse a los consultorios médicos, y una de esas condiciones se denomina enuresis, que es el momento cuando los chicos se orinan en la cama durante la noche. Para hablar del tema, Crónica dialogó con el urólogo infantil Cristian Sager (M.N. 111.841), del hospital Garrahan y que aclaró muy bien la cuestión.

El doctor Saguer indicó que la enuresis son como, “aquellos casos de chicos que mojan la cama de noche porque se les escapa el pis, la orina, y se aplica en chicos que tienen más de 5 años, es decir, los que dejaron los pañales, ya controla esfínteres, pero aun siguen mojando las sábanas, y son chicos neurológicamente normales que no tienen una patología o mal neurológico, habitualmente se le llama cama mojada porque esto ocurre en el momento del sueño cuando no hay conciencia de lo que está sucediendo y por lo tanto no es voluntario”.

“Tiene resolución espontánea en muchos casos a edades diferentes, es decir que la condición puede persistir hasta la adolescencia, son menos los casos pero puede estar a esa edad, a medida que pasan los años, cada vez se va resolviendo alrededor de un 15 % anual. El problema es que no sabemos frente a cada paciente en qué momento lo va a resolver, ya que es individual, esto es un promedio general, hay bajo porcentaje de chicos adolescentes que siguen enuréticos y en adultos es menor el porcentaje aun, o sea, se calcula que alrededor de 1 % de los chicos adolescentes puede estar enuréticos, pero puede ser que un 15 o 20 % de lo chicos de 5 o 6 años tengan enuresis, alrededor de un 15 % en una población infantil es un número importante dentro de los que están dentro de ese rango etario, se habla de un 7 a un 10 %, ese es el valor de población general de enuréticos, de la población pediátrica”, agregó.

Enuresis: ¿Es anormal?

Consultado sobre si es una condición atípica, el especialista dijo que “es una situación normal, es bastante frecuente de ver pero no se considera tampoco una enfermedad, se puede decir que es una condición que tarde o temprano con o sin intervención médica se va a corregir y va a desaparecer, ahora el problema de los médicos y del equipo de salud, es que no sabemos a qué edad va a ocurrir en cada chico, entonces la consecuencia que puede generar el estar mucho tiempo, a lo mejor años con este problema sin resolver es que tiene un efecto en algunos chicos psicológicos negativos”.

Sager agregó que “hay chicos que no quieren ir a una pijamada, que no quieren ir de viaje de fin de curso, excursiones con la escuela, ir a dormir a la casa de un amiguito, porque saben que se les puede escapar el pis en la noche y no lo pueden controlar y se angustian, y por ese motivo, merece evaluación y tratamiento, porque también genera un entorno a veces complicado familiar, porque moja la cama, los padres están atentos y cansados, tienen que dormir para ir a trabajar al otro día, se tiene quedespertar a la noche y cambiar la sábana, o al otro día se encuentran con la cama mojada, entonces genera toda una sensación de estrés familiar e incomodidad y merece tratamiento”.

En lo que refiere al diagnóstico, Sager argumentó que “hay que evaluar que no tenga otra entidad, que no sea la enuresis solamente que hay otras condiciones que puedan tener los chicos y que sí merecen tener otro tratamiento, u otro abordaje, que se pediría una rutina cuando se empieza a estudiar a un chico con enuresis, ecografía de la vía urinaria, análisis de orina, urocultivo, medición de azúcar en la orina, pensando que un chico también puede estar con diabetes y que lo hace orinar muy frecuente, y así otras entidades menos frecuentes”.

¿Cúando visitar al médico?

A veces surge la pregunta de cuándo acudir a un médico, a lo cual el urólogo relató que “se dice que a partir de los 5 años conviene que se haga la consulta para hacer el diagnóstico, aunque en parte el mismo ya lo encontraron los padres porque saben lo que le pasa al hijo, ahora hay que hacer una evaluación y pedir chequeos o estudios como ecografías o análisis de orina, porque a veces hay otras entidades que se pueden confundir con la enuresis y tenemos que detectarlas para tratarlas y por ahí no es una enuresis y es otro tipo de incontinencia que responde a otra causa, por eso hay que descartar otras entidades”.

“Leí que tenemos que dividir las aguas, y que pasa también con los chicos que se orinan durante el día, ¿es lo mismo? no, es otra entidad que puede estar aislada o asociada a la enuresis, entonces hablamos de la cama mojada de noche, y se denomina enuresis monosintomática, y hay que evaluar al chico para descartar si es de este tipo cuyo síntoma es mojar la cama de noche y separarlo de otras entidades que también lo hacen en el día o hay síntomas de retención, infecciones urinarias o estreñimiento”, agregó.