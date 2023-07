Bill Gates lanzó una siniestra predicción que ya se está cumpliendo y alerta al mundo

Debido a los acelerados avances de la tecnología, el magnate Bill Gates brindó un importante aviso sobre el uso masivo de la inteligencia artificial.

El empresario y desarrollador de software, Bill Gates, se refirió recientemente a la inteligencia artificial, lanzando una perturbadora predicción relacionada con este conjunto de capacidades cognoscitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos. No es la primera vez que alerta sobre sus consecuencias en las sociedades del mundo.

Aunque es un experto en el tema, reconoce que los resultados no siempre son positivos y que el avance de la tecnología puede alterar demasiado el mundo, superando límites que no son sanos para las personas. Según Gates, las empresas están obligadas a adaptarse a la inteligencia artificial, a pesar de sus efectos.

Las pequeñas compañías no tendrán muchas opciones, ya que las grandes firmas dejarán su futuro en manos de la IA y, si no lo hacen, se quedarán completamente atrás. Sus dichos generaron controversia, principalmente para quienes no están de acuerdo con su uso.

Algunos de los bancos más importantes del mundo ya están empleando la inteligencia artificial para llevar a cabo muchas de sus tareas, dejando de lado sistemas anteriores que funcionaban correctamente y cumplían con las expectativas de las firmas (así como con las de los clientes).

Con el objetivo de encajar en la modernidad y tener menos preocupaciones, otras empresas lo tomaron de ejemplo y ya la están implementando en su interfaz. De acuerdo con el magnate, la supervivencia de las marcas "dependerá de su capacidad parapoder adaptarse a esas tecnologías".

Un montón de personas se muestran en desacuerdo con sus predicciones, pero la mayoría terminan siendo una realidad. Esto se debe a que Bill consulta diferentes informes, bases de datos e investigaciones para formar sus opiniones y fundamentarlas correctamente. El riesgo es bastante alto si se considera que, en unos años, la inteligencia artificial podría reemplazar casi por completo el trabajo humano.