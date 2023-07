Depositó 75.000 pesos, se lo devolvieron en dólares por error y la decisión que tomó armó un fuerte debate

Una mujer contó que fue al banco a depositar 75 mil pesos y al poco tiempo recibió en su cuenta el mismo monto en dólares. Tras mostrar el ticket y contar su decisión, las redes se revolucionaron.

Las redes sociales se convirtieron en un fascinante escenario donde las historias más asombrosas cobran vida. En esta oportunidad, una experiencia bancaria aparentemente ordinaria se convirtió en una anécdota viral que dejó a todos con la boca abierta después de que una mujer contara en Twitter que recibió un depósito de 75 mil dólares por error.

A través de la red social del pajarito, una usuaria reveló que se dirigió al banco y depositó 75 mil pesos, pero por algún curioso giro del destino, luego recibió 75 mil dólares en su cuenta, que estaba en negativo. "¿Se acuerda de 'el que depositó dólares, tendrá dólares'? Bueno, ahora los que depositamos pesos, obtenemos dólares", escribió la mujer al comienzo de su tuit.

Cuando María (@merymey), la protagonista, se percató del inusual depósito, no pudo evitar compartir su sorprendente experiencia en Twitter. "Fui al banco a depositar 75.000 pesos y mi me depositaron 75.000 dólares. ¿Qué tal? ¿Algún agente inmobiliario por aquí?", detalló.

La historia de la mujer se viralizó rápidamente, y la gente no pudo dejar de comentar sobre el asombroso acontecimiento.

Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de todos fue la elección que María hizo frente a esta situación inusual. Su decisión generó un debate intenso y provocó que muchos se cuestionaran qué harían en una situación similar.

La reacción de los usuarios de Twitter no tardó en llegar. Mientras algunos aprovecharon la situación para hacer graciosos comentarios, otros hicieron hincapié en los riesgos de quedarse con el dinero.

Una de las respuestas más destacadas fue: "Que lindo ilusionarse (?) por un rato. Cuando hacen el arqueo, concilian y salta; es como ser cenicienta, ponele". Mientras, otro usuario, señaló: "Yo ya estaría en Europa".

"¿Diosito? Soy yo de nuevo... una pista de lo que me gustaría en mi cumple", fue otro de los comentarios en tono de chiste. Sin embargo, tampoco faltaron respuestas de personas "indignadas" por la situación. Por ejemplo, comentaron cosas como "No deberías haber tuiteado" y "Te va a durar poco la ilusion.. Hasta que se haga el arqueo... Mañana contá".

Por esa razón, la mujer decidió contar qué decisión tomó ante el error del banco. "Para los Albertites de la vida que me dan cátedra moral (y que son en general hombres, obvio) el tuit lo hice después de solucionar el problema. No fue una consulta de acción, fue uno legal. ¿Entienden la diferencia o les hago un dibujito? Y no se olviden 'el ladrón juzga por su condición', explicó la protagonista de la historia.

María indicó que volvió al banco cuando se dio cuenta del error y el cajero "lo corrigió en 1 segundo". De todas formas, la protagonista de esta historia contó que se quedó con el ticket con los 75.000 dólares para volver a acordarse de la anécdota cada tanto.

La publicación obtuvo en Twitter casi 500 mil visualizaciones y 3 mil "Me gusta" en pocas horas.