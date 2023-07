Insólito concurso para imitar a un personaje de Star Wars: había 10 "lucas" en premios, pero el final inesperado es viral

Un hombre empezó recibir en su celular "rugidos" como los del popular personaje de Star Wars y, como no sabía la razón, tomó una medida drástica.

Un abogado de Tucumán fue víctima de un "concurso" insólito que desató una catarata de mensajes de audio por WhatsApp, ya que empezó a recibir "rugidos" que imitaban al personaje "Chewbacca" de la saga de "Star Wars" y él no sabía el motivo. El cartel en la vía pública que prometía $10.000 es viral.

Pablo registró en su teléfono notificaciones de diversos remitentes que no conocía y se sorprendió por los audios sin palabras y con el sonido parecido al de un animal. Como se asustó ante la cantidad de mensajes que le llegaban por hora, decidió silenciar su celular.

El inesperado episodio fue compartido por una cuenta de Twitter con la intención de resolver el misterio que sufría el abogado y ayudarlo a descubrir el origen de la ola de audios sin sentido.

Al igual muchas otras situaciones insólitas, este acontecimiento no tardó en ser tendencia en la red social del pajarito y con los comentarios de los internautas, el caso fue esclarecido.

Como se mencionó, el hombre había recibido numerosos audios raros similares a los rugidos del personaje de "Star Wars". El motivo era el concurso trucho que alguien había comenzado con un cartel con troqueles en el centro de la ciudad de Tucumán.

En la imagen que se hizo viral, se puede ver que ofrecían 10 mil pesos en efectivo al que mandara al número de la víctima, la mejor imitación de "Chewbacca". La consecuencia es que el teléfono estalló de mensajes de audios con el popular rugido.

En este sentido, el cartel fue descubierto por la radio Cadena 3 de Rosario y compartieron en su Twitter los detalles del insólito caso tras contactarse con el abogado afectado.

"Me llamó la atención porque me llegaban rugidos y no sabía a qué se debía. Silencié el celular porque me llegaban audios", comentó el damnificado al medio santafecino.

Cuando se descubrió el trasfondo de los mensajes, el hombre contó que él se enteró de lo que estaba pasando realmente por la radio, no sabía que se trataba de un concurso y mucho menos se dio cuenta de que imitaban el sonido del personaje.

Una vez que descubrió de que se trataba, Pablo describió que "si eso era una broma, fueron muy ocurrentes". Todavía se desconoce si pusieron su número al azar, o fue una "venganza" de algún contacto.

Una vez que se viralizó el tuit, un internauta notó que en la foto donde compartieron del cartel, se seguía viendo el número de Pablo: "Si la idea era tapar el número para que no lo jodan más, se olvidaron de los papelitos que cuelgan", expresó el usuario muy observador.