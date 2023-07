Aníbal Pachano destrozó a Jorge Lanata por la salud de Wanda Nara: "Ignorante..."

El artista se metió en la polémica que generó el periodista al dar el supuesto diagnostico de la mediática.

Jorge Lanata sigue recibiendo críticas por haber dado el supuesto diágnostico de Wanda Nara. En este caso, Aníbal Pachano destrozó al periodista por hablar de una situación tan delicada con tanta liviandad. En diálogo con Buena Tarde, por C5N, Pachano criticó muy duro a Lanata, quien en el programa de radio que conduce expresó que Nara tiene leucemia: "Lanata es un irresponsable. Tiene un problema serio emocional. Es un burro. Es un ignorante emocional. Sobre lo que dijo de la leucemia, no tiene derecho de meterse en un tema que es privado. No es justificativo que hayan dicho que faltaba algo de los glóbulos". "Lanata tiene un problema emocional. Fumar adelante de la cámara es un mensaje de mierda. Es un caprichoso. Es una locura lo de Lanata, es un necio y desde ese lugar nunca va a sanar. Él también padece una enfermedad", cargó el bailarín. En esta línea, afirmó que se debe respetar a Nara. "Lanata tiene enfermo el alma, por algo tapa con humo una situación. Wanda es una persona y merece el respeto que corresponda, también es una mamá y tiene una familia. Lo que Lanata demostró es que no tiene sensibilidad", analizó.