"Salió del clóset" con su familia y la respuesta del padre la sorprendió

Una joven generó repercusión en Twitter después de contar cuál fue el inesperado comentario de su papá cuando le contó que le atraían las mujeres.

Son muchas las personas que comparten en las redes sociales sus experiencias al "salir del clóset" con sus amigos y principalmente con sus familias. En este caso, una joven intentó expresarse al respecto con sus seres queridos, pero recibió una inesperada respuesta que se hizo viral en Twitter.

Aunque se supone que es un momento serio y, por supuesto, esperaba recibir apoyo, la situación se volvió muy rara y fue el propio padre quien expresó una opinión inusual. Debido a la repercusión que generó, la publicación alcanzó las dos millones de visualizaciones.

Más tarde, la protagonista decidió aclarar ciertas dudas, puesto que los usuarios le preguntaron cómo se había tomado la reacción de él. "Bueno, podría haber sido peor", "Tenés una anécdota para el resto de tu vida", fueron dos comentarios.

Después de probablemente haber analizado el hecho un largo tiempo, Nuria eligió compartir con sus seres queridos que le gustan las mujeres. "Acabo de salir del armario con mi familia", indicó al principio en la descripción del tuit.

"Mi papá dijo: "A cada uno le gusta lo que le gusta, a mí me gustan las motos", añadió. Si bien la autora podría haberlo considerado como una ofensa, le causó gracia y hasta se sintió aliviada por su divertida reacción. "Para mí, es un éxito", reveló segura.

Y aclaró: "No me lo tomé para nada mal, sino que al contrario". Enseguida recibió todo tipo de felicitaciones, frases de apoyo y comparaciones con casos similares. "A mí me dijeron que respetaban mi decisión. Creo que lo tuyo es mejor", fue uno de ellos.

"Me alegro de que lo hicieras, pero más me alegra que saliera bien. Ojalá esto te sirva para poder ser quien querés ser sin tener que ocultar nada", "Tu padre reaccionó normal, y es un alivio porque viendo las situaciones por las que pasan algunas personas... Me alegro el doble", sumaron otras dos personas.

Y finalizaron: "Mi papá hace 15 años echó a mi hermana de casa, así que todo un éxito", "A mí me dijeron que era una etapa. Lo tuyo es mejor", "A mí me dijeron que ya se me iba a pasar. Hoy, seis años después, vieron que no se me pasó nunca y decidieron aceptarlo", "A mí, mi papá me dijo: 'Ahora voy a tener con quien hablar de mujeres, porque tu hermano todavía es chico'".