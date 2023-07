Larreta criticó al Gobierno por las medidas económicas tras el preacuerdo con el FMI

El precandidato presidencial del PRO, salió al cruce de las medidas económicas que anunció Gobierno tras el preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional: "Basta de parches".

Rodríguez Larreta cuestionó medidas como el dólar agro a $340, el encarecimiento del dólar ahorro y la suba de impuestos a las importaciones, que consideró que "atentan contra la previsibilidad".

Advirtió: "Esto no se arregla con efectismo", en una presentación de precandidatos presidenciales en la 135° edición de la Expo Rural, bajo el lema "Compromiso con una nueva Argentina".

Entre sus propuestas dijo que en caso de ganar las elecciones impulsará "la unificación del tipo de cambio", aunque aclaró: "No es en el primer día, quien diga lo contrario no es serio, no hay dólares en el Banco Central, primero hay que recomponer reservas y construir confianza".