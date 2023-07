Mario “Musha” Carabajal: "Como santiagueño no puedo perderme la fiesta de mi tierra"

El integrante del consagradísimo grupo estuvo en el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama y contó sus sensaciones en el marco del mes aniversario de la Madre de Ciudades.

Santiago del Estero dio al cancionero folclórico nacional importantes piezas que son interpretadas por los grupos más representativos del país. Muchos de ellos fueron creados por Los Carabajal, y decir ese apellido es decir Mario “Musha”, uno de sus integrantes y gran exponente de la cultura.

Este lunes estuvo en El Dueño de la Tarde de Radio Panorama y se emocionó al mencionar ese ser santiagueño que “nos hace único y especiales”, especialmente en este mes tan particular por el aniversario de la Madre de Ciudades.

“No puedo perderme este mes; como santiagueño quiero estar presente porque todo lo que se vive y porque revaloriza nuestra santiagueñidad”, dijo el líder de Los Carabajal. El reconocido artista estuvo acompañado de Miriam Talone, su esposa, y de su amigo español, Javier Rodríguez.

Se vivieron momentos muy emotivos en el programa ya que Miriam recordó los inicios en la gran urbe, y cómo Los Carabajal, y el ser santiagueño, ayudaron a sentirse parte de la argentinidad. “Santiago tiene algo que lo hace especial. Sus raíces, sus costumbre, no sé si será porque es Madre de Ciudades, pero te sientes identificado y terminas adoptando sus cultura y sentirla propia”, dijo Miriam, al recordar sus orígenes pampeanos.

Javier Rodríguez es nacido en Canarias, conoció a Musha en el Patio de la Abuela y se hicieron muy amigos. El español destacó la enorme trascendencia de la cultura y la música santiagueña; a la vez que dijo sentirse muy cómodo en la provincia.

Musha también tiene un lado de su personalidad ligada a la comunicación; tiene un programa de radio y aseguró que “le encanta y no dudé en hacerlo”. “Me formé escuchando a los grandes, y me gusta escuchar radio. Entonces me siento cómodo y lo disfruto”, puntualizó.