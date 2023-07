Ximena Capristo, cerca de Silvina Luna y furiosa con Aníbal Lotocki

La actriz visitó a su amiga en el Hospital Italiano y expresó con bronca su voluntad de que el cirujano vaya preso.

A un mes y medio de la internación de Silvina Luna, Ximena Capristo fue a visitarla al Hospital Italiano y expresó su bronca sin filtros contra Aníbal Lotocki, cirujano acusado de mala praxis.

"Fue increíble la mejoría que tuvo de un día para el otro", dijo la actriz en nota con LAM.

Agradecida a la gente que rezó por Silvina y le envió buena energía, Ximena continuó: "Ella era una mujer sana, nunca tuvo ningún problema".

Acto seguido, la notera de Ángel de Brito puso en escena a Aníbal Lotocki: "¿Sentís que se hizo Justicia? Salió la inhabilitación a Lotocki para que no pueda ejercer".

Silvina Luna

Con bronca, Capristo respondió: "¡Pero tiene que estar preso! ¿Solo la inhabilitación? No me parece que haya que conformarse con eso. El tipo mató a un montón de gente".

"Todas las mujeres que se hicieron esto, famosas y no famosas, tienen una bomba en su cuerpo, a algunas no les detonó y ojalá que no le pase más a nadie", expresó Ximena, con contundencia.