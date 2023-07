Un candidato de Milei "dolarizó" su campaña y sorteará US$100 por semana hasta las PASO

Polémica. "Me tiene sin cuidado la crítica, los recursos son nuestros, la inversión es nuestra", expresó Alfredo Olmedo.

En año de elecciones, los candidatos y candidatas recurren a diferentes métodos para darse a conocer y difundir sus propuestas. Entre spots, eslóganes y recorridas, uno de ellos decidió "dolarizar la campaña".

En línea con la iniciativa del diputado y precandidato presidencial Javier Milei, su referente a nivel nacional, que todos los meses sortea la dieta que percibe por su cargo en el Congreso, el precandidato libertario al Parlasur, Alfredo Olmedo, sorteará 100 dólares por día hasta el 11 de agosto.

Qué dijo Olmedo



La campaña no tardó en levantar polémica. Es que otros dirigentes la interpretaron como una modalidad para comprar voluntades. Sin embargo, el ex diputado no se inmutó.

"Me tiene sin cuidado la crítica, los recursos son nuestros, la inversión es nuestra, el impacto es más trascendente y nos cuesta menos que lo que pagan los candidatos en las provincias con plata de la gente", aseguró Olmedo.

"Puedo asegurarle que los representantes de la casta política me cuestionan a mí por hacer algo distinto; yo puedo decir que no uso aviones del Gobierno para moverme a ninguna parte, ni sus camionetas, ni sus estructuras. Yo no aprieto a trabajadores estatales para que salgan a los barrios a oficiar de punteros", contraatacó el ex legislador.

Y añadió: "Los carteles gigantes en las calles, autopistas, en terrenos del Estado o de empresas estatales, todo eso es carísimo; pero el criticado soy yo al sortear dólares por los que yo pagué impuestos. Es el mundo del revés".

Afirmó, a su vez, que "la verdad se verá en las urnas" y que "el votante se indigna más con la entrega de bolsones con sellos del Gobierno repartidos con fines proselitistas, que con un sorteo diario de plata de mi bolsillo".

Cómo participar

Para participar por los 100 dólares -que este martes 25 de julio equivalían a $55.200 en el mercado paralelo- hay que escanear el código QR que puede encontrarse en el perfil de Instagram de Ahora Patria y llenar un formulario con datos personales.