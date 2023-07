"Massa se confunde porque debe jugar con los roles de candidato y el de ministro"

El licenciado Granados habló en su columna de Radio Panorama y se refirió a las declaraciones sobre la economía que hicieron algunos candidatos.

Como cada día, el licenciado Osvaldo Granados tuvo su columna diaria en Radio Panorama sobre economía y política y destacó que “en las últimas horas, tanto en el oficinalismo como en la oposición, los candidatos insistieron con hablar de economía. No son expertos en el tema, no estudiaron mucho, pero a veces la necesidad de hablar y de decir algo te complica la vida".

"Bullrich habla de blindaje. En su momento De la Rúa también habló de blindaje, después habló de salir en un día del cepo. Por eso tienen que salir los economistas a clarar lo que quisieron decir”, expresó.

“Los economistas más cercanos a Bullrich y Larreta salieron a decir que no es cierto que la confianza se genera por una norma. No se gana la confianza por una ley o la eliminación de una regulación como el cepo en un día. Se necesita una política, se necesitan programas consistentes. El cepo hay que levantarlo, sí, cuanto antes. En un día, un mes o tres meses. Es indiferente en la historia de un país”, destacó y agregó “Cuando tomaste alguna medida previa para conseguir una cosa porque, a ver, sacando el cepo a primer día, ¿ustedes creen que se gana la confianza? Dicen, no, no se gana la confianza. La confianza se gana con un programa sólido".

Respecto a las medidas económicas, Granados sugirió que “lo primero que hay que hacer es frenar el gasto y dejar de emitir dinero. Eso serían los caballos. El carro es el cepo, que viene después, porque tenés que poner los caballos delante de los carros. Y después habló de los que está haciendo más, está pateando gastos y adelanta ingresos. Lo que está haciendo es la peor forma de devaluar: que el sector privado haga el ajuste para que no lo haga el sector público. O sea, lograr más impuestos que el medio punto del Producto Bruto Interno, el medio punto de lo que está haciendo. Eso es aumentar impuestos para no hacer un esfuerzo fiscal”.

En lo que respecta a Sergio Massa, Granados indicó que “se confunde porque debe estar jugando permanentemente con los dos roles: el de Ministro de Economía y el de candidato. Y cuando vos jugás con los dos roles, en algunos siempre le vas a molestar a cierta gente. Por ejemplo, como candidato, va a la Rurales y se abraza con Pino y todos ellos. Y eso a los militantes les molesta. Lo ven a su candidato abrazado a los rurales, pero él no lo está haciendo como candidato, lo está haciendo como Ministro de Economía y Ministro de Seguridad”.

“Todo es bastante complicado. Pero cuando vos tenés que jugar los dos papeles, ahí es mucho más complicado. Entonces tenemos a candidatos de la oposición hablando de economía, que no conocen demasiado, diciendo cosas que a los economistas de este mismo sector les llama la atención. Les dice que hagan todo lo que quieran, pero no hablen de economía”, remarcó.

“El informe del Fondo Monetario sobre la Argentina es bastante moderado. Habla de una caída del 2,5 del PBI para este año, que ya está calculada por todos los analistas de la Argentina, de todos los institutos y de todas las asociaciones. El 2,5, algunos hablaban hasta del 3, pero es el 2,5 la caída. La inflación que trata de mostrar el Fondo es moderada, 120% para todo el año, para 12 meses se calcula el fondo, cuando incluso algunos calculan un poco más, 130, 135”.

"Con el dólar blue pasó algo muy interesante. Subió mucho ayer y es como cuando se pone un poco de cerveza en un vaso y se pone la botella bastante más arriba y se forma espuma. Con ese crecimiento tan fuerte produjo mucha espuma. Eran muchos pesos que crecieron en un día. Ayer, el mercado se sacó un poco de espuma de encima” ejemplificó Granados en su columna.

"El dólar que bajó la espuma, y en líneas generales, esto es lo más importante. Los candidatos que no saben mucho de economía, mejor que no hablen de economía. Dejen que los economistas lo expliquen. No se pongan a hablar de blindaje y esas cosas, porque traen malos recuerdos. Quizás el buen recuerdo de la Argentina hoy es que está todo teñido de rosa. Por un lado Barbie y por el otro Messi. Está todo teñido de rosa”.