Reapareció Jamie Foxx: “Fui al infierno ida y vuelta”

Jamie Foxx, protagonista de Ray y Django, entre varias producciones, reapareció tras los problemas de salud que tuvo en abril.

El pasado 11 de abril, Jamie Foxx fue internado de urgencia en un hospital debido a una “complicación médica”. El actor se encontraba en el set de Back in Action, producción que llegará a Netflix, cuando sufrió una descompensación. Tras varios meses de hermetismo y un solo mensaje por parte de Foxx: “Aprecio todo el amor. Me siento bendecido”, el estadounidense apareció en Instagram con un vídeo.

“Mil millones de gracias a todos… ha sido un largo camino, pero todas las oraciones, grandes personas y Dios me ayudaron”, publicó en su red social acompañado por un vídeo.

“Se que mucha gente estaba esperando, ya saben, queriendo escuchar actualizaciones. Para ser honesto con ustedes, no quería que me vieran así”, comenzó en el video e indicó: “Quiero que me vean riendo, divirtiéndome en una fiesta, contando una broma, haciendo una película o programa de televisión. No quería que me vieran con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a sobrevivir”.

El nacido en Texas agregó: “Mi hermana, Deidra Dixon, y mi hija, Corinne, me salvaron la vida. No puedo decirles lo bien que se siente que mi familia intervenga de esa manera. Saben que lo mantuvieron hermético, no dejaron escapar nada, me protegieron y eso es lo que espero que todos puedan hacer en momentos como estos. Como pueden ver, los ojos funcionan, los ojos funcionan bien. No estoy paralizado”.

Además, describió su experiencia médica con la frase “estuve en el infierno y volví”, y reconoció que “su camino a la recuperación también tuvo algunos baches”. Luego, añadió que está mejor y que ya es capaz de trabajar y se mostró conmovido: “Amo a todos y amo todo el amor que recibí. Si me ven fuera de ahora en adelante y de vez en cuando rompo a llorar, es solo porque ha sido difícil. Estuve muy enfermo, pero ahora recuperé mis piernas, así que me acompañarán. Sé que hablan de que la gente llora en los videos, pero no haré toma dos. Es lo que hay. Como dije, quiero que me recuerden por los chistes que cuento y las películas que hago, algunas buenas y otras no, y las canciones que canto. Estoy aquí en la Tierra gracias a gente estupenda. Estoy aquí en la Tierra gracias a Dios”.