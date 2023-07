Central Córdoba y Mitre disputarán el Superclásico en el estadio “Alfredo Terrera”

El Ferro y el Aurinegro se enfrentarán el domingo por la última fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña. Mirá toda la programación.

La Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer la programación de la última fecha del Torneo Anual “Campeones del Mundo 2022”, en la que se destaca el choque entre Central Córdoba y Mitre.

El Superclásico santiagueño se disputará el próximo domingo desde las 12 en el estadio “Alfredo Terrera” solo con la presencia del público local.

La fecha, que tendrá otros importantes partidos para definir los clasificados a las Copas de Oro y Plata, se jugará de la siguiente manera:

ZONA CAPITAL

VIERNES 28

16, Instituto Santiago vs. Estudiantes (cancha de Central Argentino)

DOMINGO 30

12, Central Córdoba vs. Mitre (estadio Alfredo Terrera)

16, Comercio vs. Yanda

ZONA BANDA

DOMINGO 30

16, Villa Unión vs. Agua y Energía

16, Sarmiento vs. Banfiled

16, Vélez de San Ramón vs. Central Argentino

ZONA ROBLES

DOMINGO 30

16, Defensores de Forres vs. Independiente de Fernández

16, Independiente de Beltrán vs. Unión de Beltrán

16, Sportivo Fernández vs. Atlético Forres

* Todos los partidos se disputarán solamente con la presencia del público local.