El campo, disconforme con las medidas anunciadas por Massa: "Van a agudizar los problemas que tenemos"

Así lo expresó el secretario de CRA, Juan Pablo Karnatz, en relación con el paquete de medidas impositivas anunciadas por el ministro de Economía. "Desde el punto económico esto es una devaluación fiscal", indicó.

Diferentes organizaciones de los sectores agropecuarios, expresaron en un comunicado su preocupación por las acciones implementadas por el Gobierno Nacional en materia impositiva al considerar que son "distorsivas y cortoplacistas, generando incertidumbre sobre su impacto en el sector".

Consultado por Noticiero 7 en torno a este tema, el secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Juan Pablo Karnatz señaló que las medidas tendrán como consecuencia una traba en el comercio exterior. "Se está buscando recaudar más y que no se escape tanta divisa, pero en términos generales va a agudizar los problemas que tenemos, como el inflacionario, porque se va a trasladar a precios. Se echa mano a medidas últimas pero lamentablemente creo que no es positivo para el país".

Karnatz consideró: "Tenemos que pensar en un país que no se salva con una cosecha, el sector agropecuario para cualquier gobierno va a ser el primer empuje -siempre que el tiempo acompañe- tenemos que pensar en un país moderno que tiene otros sectores que también aportan divisas al país".

"Son medidas que no ayudan al comercio exterior, necesitamos más comercio exterior, exportar más y también importar más. No se puede exportar más sin importar más. Toda la industria necesita insumos importados, y si eso se encarece, es como dice el paisano, lo peor no es que salga caro, lo peor es que no 'haiga' y eso está pasando hoy en el área de Salud. Todos están haciendo listas nuevas de todo, consejo: si encuentran algo barato cómprenlo", expresó.

Finalmente, consultado en torno al anuncio de retenciones cero para las economías regionales que propuso Massa, fue contundente: "Si miro la historia, lamentablemente no soy optimista en ese aspecto".