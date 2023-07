Afirman que por ahora, no hay planes para una secuela de Barbie

Apenas una semana después de su estreno, 'Barbie' lleva camino de convertirse en uno de los grandes éxitos de este 2023.

Con un 90% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes y más de 382 millones de dólares recaudados, los rumores respecto a una posible secuela no han tardado en llegar, rumores que la directora Greta Gerwig ha querido frenar.

En una entrevista con The New York Times, Gerwig fue preguntada sobre si 'Barbie' sería el comienzo de una nueva franquicia. La cineasta no cierra la puerta, aunque reconoce que en este momento retomar el icónico personaje no es algo que esté en su cabeza:

"En este momento, es todo lo que tengo. Me siento así al final de cada película, como si nunca fuera a tener otra idea, y todo lo que siempre quise hacer, lo hice. No quisiera aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento, estoy totalmente en blanco".

Con un guion escrito por Noah Baumbach, Margot Robbie es la protagonista del film como Barbie, mientras que Ryan Gosling interpreta a Ken. Juntos, emprenden un viaje al mundo real después de que una crisis existencial les haga cuestionar sus vidas en Barbieland.

Junto a Robbie, otras actrices como Kate McKinnon, Issa Rae, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Dua Lipa, Nicola Coughlan y Marisa Abela interpretan distintas versiones de la muñeca. Lo mismo ocurre con Ken, con actores como Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Scuti Gatwa, John Cena y Scott Evans dando vida al personaje.