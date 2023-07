"El invierno no es motivo para no consumir frutas. Al contrario, hay que incrementar la cantidad"

Una especialista se refirió a las recomendaciones que publicó la OMS sobre la alimentación en adultos mayores y niños.

Días atrás, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe sobre la importancia del consumo de frutas y verduras en niños y adultos mayores. Noticiero 7 habló con la nutricionista Raquel Carranza al respecto.

“Las últimas recomendaciones que pubilcó la OMS se refieren a la cantidad de carbohidratos y de grasas en general que debemos consumir con la dieta, basadas en la evidencia científica respecto a todo lo que es el sobrepeso y la obesidad. En ese marco, se recomienda aumentar la porción frutas y verduras para así también incrementar el nivel de fibras por día. Este debe ser de 400 gramos por día. Se podría consumir 200 gramos de verduras con el almuerzo y 200 gramos con la cena, más tres porciones de fruta”, recomendó Carranza.

“El invierno no es motivo para dejar de consumir frutas. Al contrario, hay que incrementar la cantidad, sobre todo si contienen vitamina C para prevenir enfermedades respiratorias sobre todo o mejorar la tolerancia al tratamiento”, aseveró y agregó, “en el caso delas verduras, se las puede adecuar a la temperatura de la estación. Las ensaladas no necesariamente deben ser frías, se pueden hacer ensaladas tibias también o incorporar otras preparaciones como budines, puré o estofados, que son preparaciones acordes a la estación del año”.

Sobre las recomendaciones alimentarias, la profesional remarcó como importante que “siempre, los lineamientos alimentarios debemos tomarlos de personas preparadas profesionalmente para hacer este tipo de recomendaciones y evitar la masificación de tratamientos alimentarios. No debemos pensar de que porque una dieta funcionó bien en una persona tenga que funcionar igual en otra. Las características alimentarias son personales, dependiendo de la edad biológica, la práctica de actividad física”.