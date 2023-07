Nuevo golpe de Milei a Bullrich: "Su propuesta de blindaje es peor que la de De la Rúa"

Para el libertario, "la medida termina aumentando el endeudamiento". Además, le recordó a su adversaria electoral que ella fue parte del gobierno de la Alianza.

Desde Rosario, donde hizo una de las paradas del "Tour de la Libertad", con destino final a Córdoba, Javier Milei se metió en la interna de Juntos por el Cambio y volvió a pegarle a Patricia Bullrich. Consideró que su plan de blindaje es “peor” que el de Fernando De La Rúa y le recordó que formó parte de ese gobierno.

"El plan de Bullrich es aún peor que el blindaje de Fernando de la Rua, ya que se endeuda para sostener una corrida cambiaria sin resolver el problema de las Leliqs y con dudosa solución al desequilibrio fiscal", aseguró el libertario.

Además, señaló que "la medida termina aumentando el endeudamiento y no brinda una solución definitiva al problema monetario, ya que los políticos siguen teniendo el control de la maquinita de imprimir billetes".

Siguiendo esa línea criticó al gobierno de Cambiemos y les recordó a Bullrich y Larreta que fueron parte de la gestión de Fernando De la Rúa.

"Aducen que darán independencia del Banco Central pero no es garantía de nada, ya que son los mismos que el 28 de diciembre de 2017 se llevaron puestos a (Federico) Sturzenegger cuando no les gustó el diseño de la política", apuntó.

"Además, cargan con el karma de que muchos de ellos han sido parte del fracasado gobierno de Fernando De la Rúa luego de conseguir el blindaje", agregó.

Entre 2000 y 2001, Patricia Bullrich ocupó el cargo de ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos del gobierno de la Alianza, mientras que Larreta fue uno de los interventores del PAMI.

Cruces de campaña

El tema del blindaje abrió una nueva grieta en la interna de JxC. La pre candidata del PRO, Patricia Bullrich reiteró este miércoles que si es presidenta va a eliminar el cepo "lo más rápido posible" y dijo que para logralo buscaría un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el propósito de blindar de dólares a la economía argentina.

Su contrincante en la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que sería un nuevo "préstamo" y aseguró: "Blindaje lo hizo [Fernando] De la Rúa. No vamos a repetir eso, miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo vas a repetir el blindaje de la época de De la Rúa?, ¿cómo terminó De la Rúa después del blindaje?".

Milei, que siempre criticó a Larreta - al que señalaba como una "tibia palomita"- coincidió en esta ocasión con él para criticar la idea de Bullrich, de quien supo ser elogioso hasta semanas atrás cuando la acusó de "operaciones" en su contra y estalló la guerra.

"Patricia Bullrich es alguien que, desafortunadamente, parece que su ambición de poder la ha hecho violar líneas que jamás me imaginé que iba a hacer. Al único que rescato es a Mauricio Macri, el único que no me defraudó. De hecho, en todas las operaciones de las que he sido víctima el último mes está involucrada la señora Bullrich”, planteó la semana pasada.