Morena Rial detalló las dolorosas preguntas que su hijo Francesco le hace sobre Jorge Rial

La mediática volvió a apuntar contra su padre, que dejó de pagarle el alquiler y cortó relación con ella.

Morena Rial y su padre están cada día más distanciados. Así lo confirmó la joven en las últimas entrevistas que dio, luego de que se conociera que está al borde del desalojo por adeudar 6200 dólares de alquiler. Indignada, la mediática también se animó a revelar las dolorosas preguntas que su hijo le hace sobre Jorge Rial, a quien extraña mucho.

“Mi hijo me parte el corazón de muchas formas. Me dice ‘¿y mi Tata?’. Y yo le digo, ‘Fran, no sé dónde está tu Tata’. Y él me dice ‘ah, bueno. ¿No me quiere ver más?’”, lanzó al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine).

Morena también aprovechó el espacio para aclarar que su enfrentamiento con el periodista no debería interferir en el vínculo que él tenía con el pequeño. Sin embargo, el ex Intrusos (América) no estaría muy interesado en retomar el contacto con Francesco Benicio. “Yo no tengo drama de que Jorge lo vea. A mí nunca me llegó un mensaje diciendo ‘¿lo puedo buscar?’”, concluyó la influencer, que desde que se peleó con el hombre que la adoptó solo vive del dinero que gana a través de las redes sociales.