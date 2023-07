Aseguran que Maxi López estaría atravesando una crisis con su esposa

El ex futbolista viajó para estar con sus hijos, mientras Wanda Nara se recupera de su delicado estado de salud.

Luego de que Maxi López a la Argentina para acompañar a Wanda Nara y sus hijos en su delicado momento de salud, comenzaron los rumores de una crisis en la pareja del ex futbolista con Daniela Christiansson. “Maxi no vive acá y otra cosa que se desprende es que su mujer se fue a ver a su familia y también hay un rumor extraño sobre esta distancia entre ellos”, comenzó diciendo Adrián Pallares en Socios del Espectáculo. Por el momento, la esposa del ex futbolista decidió quedarse en Londres junto a la hija de ambos, Elle, y realizó un viaje a su pueblo natal en Italia para pasar unos días con su familia. “La verdad es que él, hoy por hoy, tiene la cabeza puesta en sus hijos y en la Argentina porque prefiere que se queden acá. Podría instalarse en este país”, continuó el conductor. “Podría instalarse en la Argentina si es que ya no está instalado. Y podría quedarse sin fecha de vuelta en la Argentina, a pesar de haber tenido un bebé muy chiquito”, sumó Rodrigo Lussich.