"El FMI nos va a dar lo justo para llegar hasta fin de año"

El licenciado Osvaldo Granados habló de cómo se encuentra la escena política y económica a pocos días de las PASO.

Como cada mañana, el licenciado Osvaldo Granados tuvo su columa especializada en economía y política en Radio Panorama, donde destacó que la suba del dólar el pasado miércoles lo dejó en 546 pesos. “El dólar agro disparó la venta de maíz, y esto va a disparar la suba de varios productos porque se lo utiliza para alimentar a muchos animales. Esto va a tener una influencia casi inmediata. El nuevo tipo de cambio ya empujó una remarcación en el mercado, sobre todo en el rubro electrónica, electrodomésticos, en la industria automotriz, entre otros” explicó.

“Dentro de lo que es electrónica, se hace foco especialmente en las notebooks, donde hubo una variación del 12.5% entre el martes 18 de julio y ayer, miércoles 26”, puntualizó Granados.

"¿Cuanta influencia pueden tener estas medidas en las provincias? Se cuestionó y arriesgó que “los más moderados dicen 2 puntos, otros 3. No es demasiado, pero si esperamos para este mes una inflación del 6.5%, puede ser que esté por arriba del 7.5%. Se lo va a dar a conocer después de las PASO”.

"Lo que si va a tener influencia son los resultados del REM (Relevamiento de Expectativa de Mercados). Todos los meses, donde los bancos y economistas hacen un diagnóstico de lo que pasó con las principales variables económicas y lo presentan en el Banco Bentral, desde donde dijeron que esta vez no les den los resultados ahora, si no después de las PASO".

"Todo el mundo se está quejando de la política y la economia. Santoro y GRabois, candidatos del gobierno, se quejan de que no los invitan a ningun programa de televisión. Ayer dijeron que no podía ser. Que no sólo que no lo invitan nunca, si no que a Martin Lousteau lo invitan a cada rato. “Aquí invitan al que les gusta y al que no, lo dejan afuera” dijeron y tienen razón. “Esto sirve para ver un poco la estrategia del oficialismo y de la oposición. Es cuestión de ver a quién invitan más y a quien tratan mejor en el reportaje para darse cuenta de cómo funciona la película”, puntualizó el especialista.

Por último, Granados resumió que “el Fondo Monetario Internacional nos va a dar lo justo para llegar hasta fin de año, pero no tanto como para que podamos usarlo en las elecciones. Estamos muy justos, hay que lidiar con una inflación muy alta, que va a ser difícil bajarla de aquí hasta las elecciones finales. El FMI no nos va a dejar caer, va a negociar con el gobierno que venga, y nos va a dar lo justo para que paguemos”.