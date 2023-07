Barbie y Oppenheimer rompen la taquilla: US$ 536 millones a nivel global y semana récord en la Argentina

El desembarco de Barbie y Oppenheimer en las salas ha traído alivio a la industria de Hollywood.

Durante el 2023, varios “tanques” como The Flash, Indiana Jones y Misión Imposible no lograron colmar las expectativas en cuanto a venta de tickets. Sin embargo, ambos films estrenados la semana pasada sí lograron cambiar esa tendencia dentro del principal centro de producción audiovisual de occidente.

Los datos oficiales destacan que durante su primer fin de semana Barbie y Oppenheimer se combinaron para una taquilla global de US$ 536.8 millones. De ese total, el film del personaje de Mattel, dirigido por Greta Gerwing, aportó US$ 356 millones mientras que la película de Christopher Nolan sumó 180 millones de dólares.

Si bien todavía faltan los datos oficiales del día martes, se estima que a nivel internacional Barbie debería superar los US$ 425 millones y Oppenheimer debería rondar los US$215 millones.

A menos que ocurra alguna calamidad dramática e inesperada en cualquiera de las películas, ingresarán a su segundo fin de semana con al menos US$ 705 millones combinados, lo que sitúa a Barbenheimer en mil millones de dólares para esa fecha.

La venta de entradas de Barbie y Oppenheimer en la Argentina

El fenómeno de Barbie y Oppenheimer también ocurre en la Argentina. Según los datos oficiales de la venta de entradas local, hasta este martes Barbie vendió 1.394.214 de tickets mientras que Oppenheimer aportó 237.423. Si se suma el resto de las películas en cartelera, la cifra se dispara a más de dos millones de tickets vendidos y, según cifras de Ultracine, esto representa un aumento del 140% en comparación al mismo período de la semana anterior.

Por otro lado, desde el sitio Otros Cines, especializado en esta industria, destacan que sumando las entradas del viernes se podría llegar a una venta cercana a los 2.900.000 tickets, lo que marcaría la mejor semana de taquilla en la historia para la Argentina desde que se registran datos de forma oficial.

Un espaldarazo a Hollywood

Los teatros y los estudios necesitaban más buenas noticias en un año de importantes altibajos para los grandes estrenos. Muchas franquicias de gran éxito tropezaron o cayeron en lo que va de 2023, incluidas las películas de superhéroes de DC de gran presupuesto de Warner, Black Adam y The Flash.

Universal ha sufrido menos que otros estudios importantes hasta ahora, con mucha variedad en su lista y la mayoría con éxito. La mayor decepción de Universal en 2023 hasta ahora podría ser Fast X. Eso puede parecer una locura decirlo a la luz de los US$ 718 millones en ventas mundiales de esa película. Sin embargo, el hecho es que Fast X representa el cuarto declive de taquilla consecutivo para la franquicia impulsada por la acción, recaudando menos de la mitad de la marca máxima de la franquicia de US$ 1.5 mil millones lograda por Furious 7 de 2015.

Aún así, Oppenheimer es una de varias victorias para el estudio en un mercado teatral a menudo intransigente. Barbie, sin embargo, fue una victoria muy necesaria para el liderazgo de WBD que se enfrenta a presupuestos inflados, problemas de taquilla y crecientes críticas a los ejecutivos en medio de decisiones cuestionables de reducción de costos y las huelgas en curso de WGA y SAG-AFTRA.

Mientras tanto, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One definitivamente está mostrando signos de desaceleración frente a la competencia de logros excesivos que también despojó a Dead Reckoning. El último capítulo de Misión: Imposible se ubica en la cima de los US$ 370 millones, pero a menos que experimente mejores retenciones semanales en el futuro, es posible que ni siquiera alcance los US$ 500 millones en todo el mundo al final de su ejecución.