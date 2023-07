"Rusherking no abras Instagram": así reaccionaron los usuarios tras el compriso de María Becerra y Rei

Tras el anuncio de La Nena de Argentina, el cantante santiagueño no pasó inadvertido.

María Becerra se comprometió con J Rei a casi un año de haber blanqueado su relación. Ella misma lo comunicó en sus redes sociales donde les tiró un palito a sus ex. Si bien no nombró a ninguno en particular, los usuarios apuntaron contra Rusherking y lo volvieron tendencia en Twitter.

Al anunciar la buena nueva en su canal de difusión de Instagram, la Nena de Argentina no escatimó en elogios a su pareja. “Porque yo siento eso en lo más profundo de mi alma y mi corazón. Que él es el amor de mi vida, el amor sano que tanto esperé, mi compañero... Estoy extremadamente feliz y quería compartirlo con ustedes”, expresó.

Ese reconocimientos fue tomado como un palito para sus ex. Si bien María no hizo referencia a nadie en particular, los usuarios no tuvieron dudas de que podría estar dirigido a Rusherking con quien terminó en medio de un escándalo tras dos años de relación.

“Después de un Rusherking siempre viene un J Rei”, “No, Rusher, no abras Instagram”, “El que debe estar llorando es Rusherking”, “Festejen el logro de María Becerra sin tener necesidad de nombrar a Rusher. Superen”, “Pobre, Rusher...”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.