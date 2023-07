Pampita defendió a Roberto García Moritán tras su cruce con Alejandro Bodart

La modelo apoyó a su marido tras el fuerte intercambio con precandidato del Frente de Izquierda.

Este miércoles se vivieron momentos de tensión en los pasillos del canal TN cuando al término de A dos voces, Roberto García Moritán y Alejandro Bodart tuvieron un fuerte intercambio a los gritos después de una intensa discusión al aire del programa de Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano.

Ambos quedaron enfrentados cara a cara en medio de insultos y casi terminan a las trompadas: “Forro, andá a discutir con tu mujer”, le gritó el dirigente del Frente de Izquierda al precandidato a jefe de Gobierno porteño.

En ese contexto, el cronista de LAM (América) fue a buscar a Pampita y le preguntó por cómo había vivido la fuerte pelea de su marido con el político del FIT. “No lo vi”, aseguró la modelo, con una sonrisa en la cara. Y sumó: “Yo no me meto en nada. Prefiero acompañar desde casa, respetando cada uno de nuestros espacios. Nos admiramos mucho, cada uno en lo suyo, nos apoyamos completamente, pero no nos metemos en temas del otro”.

“La persona con la que discutió le tiró: ‘andá a discutir con tu mujer’. Siempre le tiran esa como para sacarlo”, dijo el periodista. Frente a esto, Carolina contestó: “Nunca va a ser un agravio que esté casado conmigo. Si lo quieren ofender con eso... la verdad que para él es un orgullo, estamos re enamorados”.

Por último, Pampita cerró: “Rober jamás se agarraría a las piñas, es un caballero, siempre con la palabra. Lo que tenga que decir lo va a decir y de buena manera”.