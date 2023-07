Instituto Santiago y Estudiantes abren la última fecha del Torneo Anual en La Banda

El elenco de San Marcos recibe a la Casaca Patria en cancha de Central Argentino.

Con el duelo entre Instituto Santiago y Estudiantes, esta tarde se pondrá en marcha la última fecha del Torneo Anual “Campeones del Mundo 2022” de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El conjunto de San Marcos y la Casaca Patria se verán las caras desde las 16 en el estadio “Osvaldo Juárez” del Club Atlético Central Argentino de La Banda.

Instituto buscará terminar con una alegría luego de su caída en la fecha pasada ante Mitre, mientras que Estuky, que jugará la Copa de Plata, intentará reencontrarse con la victoria luego del empate como local ante el líder Unión Santiago.

ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA

VIERNES 28

16, Instituto Santiago vs. Estudiantes (cancha de Central Argentino)

DOMINGO 30

12, Central Córdoba vs. Mitre (estadio Alfredo Terrera)

16, Comercio vs. Yanda

ZONA BANDA

DOMINGO 30

16, Villa Unión vs. Agua y Energía

16, Sarmiento vs. Banfiled

16, Vélez de San Ramón vs. Central Argentino

ZONA ROBLES

DOMINGO 30

16, Defensores de Forres vs. Independiente de Fernández

16, Independiente de Beltrán vs. Unión de Beltrán

16, Sportivo Fernández vs. Atlético Forres

* Todos los partidos se disputarán solamente con la presencia del público local.