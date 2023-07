Felipe Pettinato irá a juicio oral denunciado por abuso a una menor

En el expediente se encuentran los testimonios de ambas partes otorgados en el 2018. Es la hermanastra de la madre de su hija.

Felipe Pettinato irá a juicio oral acusado de abuso sexual a una menor en el año 2018. En DDM (América) contaron los detalles de la causa y el testimonio tanto de la victima como del hijo de Roberto Pettinato.

"Felipe Pettinato va a ir juicio oral acusado de abusar sexualmente a una nena de tan solo 15 años. Y no cualquier menor de edad, formaba parte de su familia política porque era la hermanastra de la pareja de él que en ese momento, cuando se da el abuso, estaba embarazada de su actual hija", contó el periodista de policiales Martín Candalaft.

Y amplió: "La Justicia lo investiga durante cinco años. La prueba más contundente de todas tiene que ver con la declaración en Cámara de Gesell de la menor y con las pericias psicológicas y psiquiátricas. Eso determina que la chica no fabula".

"En ese momento, su hermana estaba embarazada de Felipe Pettinato y ella tenía que denunciarlo. Felipe Pettinato es punible de sus actos, es consciente, más allá de su rehabilitación", expresa el panelista según lo pautado por la pericia.

El acta de la Justicia indica que la menor "fue abordada repentinamente por sorpresa y por su espalda mientras se encontraba recostada en un sillón del living". Según la madre de la victima, Felipe se encontraba en departamento por contención debido al tratamiento de rehabilitación por alcohol y drogas.

¿Qué pasó con Felipe Pettinato?

Felipe Pettinato fue denunciado por un supuesto hecho de abuso que habría sucedido en marzo de 2018. La denunciante, que tenía 14 años al momento de los hechos y es hermanastra de su expareja y madre de su hija. La joven declaró en la Fiscalía de Género de Vicente López, partido de San Isidro, en 2019. Y ahora se conoció que dio su declaración en Cámara Gesell. De esta manera, los psicólogos y psiquiatras pueden evaluar si se trata de una fabulación.

"Yo estaba en el sillón de mi casa, en un sillón de dos cuerpos recostada hecha una 'bolita' con mi espalda hacia el lado contrario del respaldo de ese sillón. Felipe ese día estaba en su cuarto con Sofía (la hermana) y para pasar al living tiene que pasar por una puerta hasta llegar a donde yo estaba", relató.

"Felipe salió de la cocina con un café en una de sus manos y cuando se acercó a donde yo estaba acostada con la otra mano me toco la cola y la...", y ahí comienza a relatar el acto del cual no se pudieron compartir mayores detalles.

La victima no pudo contar el hecho inmediatamente y el Centro de Atención a la Victima explicó al respecto: "Se advirtió capacidad para poner en palabras sus emociones al respecto. En este punto ubicó sentirse deprimida, haber bajado el rendimiento escolar, padecer trastornos del sueño -insomnio de conciliación y pesadillas-, sentir miedo a los hombres en general".

En palabras de la menor, "creo que no lo pude contar antes porque no podía aceptar lo que había pasado, que haya sido Felipe, que él estaba con Sofía y la bebé. Creía que si yo lo contaba iba a pasar algo en la familia, que mi relación con Sofía no iba a ser la misma".

¿Qué dijo Felipe Pettinato sobre la denuncia?

En DDM (América) pusieron al aire una nota brindada por Felipe Pettinato en Confrontados años atrás, apenas trascendió la denuncia. "Me río para no llorar, por las victimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir, lo que haya por decir lo dirá mi abogado. Estoy a disposición de la Justicia". "Fui un blanco fácil porque el apellido Pettinato lo han manchado otras personas. A MIchael Jackson también le intentaron manchar el apellido y salió inocente de todos los cargos", lamentó y se comparó con el famoso cantante que ha tenido denuncias de menores.

Por último, Felipe Pettinato contó qué le dijo a su exsuegra: "Cuando hablé con su madre le dije 'si yo hice eso te pido mil disculpas de corazón, no me consta'". Y aseguró mirando a la cámara: "Yo soy inocente".